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Haberler Magazin Acun Ilıcalı büyük umutlarla getirdi ama bıçak kemiğe dayandı! Survivor patır patır dökülüyor gitmek için müsade istediler

Acun Ilıcalı büyük umutlarla getirdi ama bıçak kemiğe dayandı! Survivor patır patır dökülüyor gitmek için müsade istediler

Bu sezon büyük umutlarla başlayan ancak reytinglerde beklenenin çok çok altında kalan Survivor'ın yarışmacıları da performans olarak beklenenin altında kaldı. Ünlüler takımından Berdan Mardini, Seçkin Piriler, Yusuf Güney 1 ay bile dayanamayıp adaya veda ederken bu kez ayrılık rüzgarlarının gönülülüler takımında estiği iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

04.02.2023 12:42 - Son Güncelleme: 04.02.2023 12:42
Acun Ilıcalı büyük umutlarla getirdi ama bıçak kemiğe dayandı! Survivor patır patır dökülüyor gitmek için müsade istediler

Survivor'da yaprak dökümü sürecek mi?

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Acun Ilıcalı büyük umutlarla getirdi ama bıçak kemiğe dayandı! Survivor patır patır dökülüyor gitmek için müsade istediler

1 ay olmadan Berdan Mardini, Yusuf Güney ve Seçkin Piriler yarışmaya kendi istekleriyle veda etmişti.

Acun Ilıcalı büyük umutlarla getirdi ama bıçak kemiğe dayandı! Survivor patır patır dökülüyor gitmek için müsade istediler

Gerekçe olarak uyum ve sağlık problemlerini göstermişlerdi. Sosyal medyada yer alan iddialara göre bu durum gönüllüler takımın da sıçradı.

Acun Ilıcalı büyük umutlarla getirdi ama bıçak kemiğe dayandı! Survivor patır patır dökülüyor gitmek için müsade istediler

Gönüllüler takımından 4 kişinin bırakma isteğiyle ekiple görüştüğü iddia edildi.

Acun Ilıcalı büyük umutlarla getirdi ama bıçak kemiğe dayandı! Survivor patır patır dökülüyor gitmek için müsade istediler

Influencer kadrosundan yarışmaya dahil olan başta Alper Rende, Chaby Han ve Elanur'un o isimler olduğu iddia edildi.

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