Acun Ilıcalı büyük umutlarla getirdi ama bıçak kemiğe dayandı! Survivor patır patır dökülüyor gitmek için müsade istediler
Bu sezon büyük umutlarla başlayan ancak reytinglerde beklenenin çok çok altında kalan Survivor'ın yarışmacıları da performans olarak beklenenin altında kaldı. Ünlüler takımından Berdan Mardini, Seçkin Piriler, Yusuf Güney 1 ay bile dayanamayıp adaya veda ederken bu kez ayrılık rüzgarlarının gönülülüler takımında estiği iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
04.02.2023 12:42 - Son Güncelleme: 04.02.2023 12:42