Türkan Şoray'ın son hali fena! Yorum yağmuruna tutulan 77 yaşındaki Yeşilçam yıldızının eski halini görenler şaştı kaldı: "Estetik güzeli miymiş?"
Türkan Şoray'ın son hali fena! Yorum yağmuruna tutulan 77 yaşındaki Yeşilçam yıldızının eski halini görenler şaştı kaldı, "Estetik güzeli miymiş?" yorumları havada uçuştu. Pazar pozuyla dikkat çeken Yeşilçam oyuncusu Türkan Şoray, gençlik hali ile de gündemde yerini aldı. İşte güzelliği ile her daim adından söz ettiren Türkan Şoray'ın eski ve yeni hali...
29.01.2023 17:14 - Son Güncelleme: 29.01.2023 17:30
"ESTETİK GÜZELİ MİYMİŞ?"
Türkan Şoray'ın son hali fena! Yorum yağmuruna tutulan 77 yaşındaki Yeşilçam yıldızının eski halini görenler şaştı kaldı.
Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı efsane oyuncusu Türkan Şoray, güzelliği ile her dönem adından söz ettirdi. Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım gibi unutulmaz yapımlarda başrolü üstlenen Şoray, başarılı oyunculuğunun yanı sıra çekici gözleri ve cilveli halleriyle hafızalara kazındı.
Türkan Şoray'ın "İyi pazarlar" notunu düştüğü bu kare kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.