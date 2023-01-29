Türkan Şoray'ın son hali fena! Yorum yağmuruna tutulan 77 yaşındaki Yeşilçam yıldızının eski halini görenler şaştı kaldı: "Estetik güzeli miymiş?"

Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı efsane oyuncusu Türkan Şoray, güzelliği ile her dönem adından söz ettirdi. Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım gibi unutulmaz yapımlarda başrolü üstlenen Şoray, başarılı oyunculuğunun yanı sıra çekici gözleri ve cilveli halleriyle hafızalara kazındı.