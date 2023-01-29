Hande Erçel'in evinden paylaştığı olay kareler beğeni butonunu çökertti! Dünyanın en güzel 53. kadını seçilmişti: "Bu fotoğraflar şaka mı?"
Hande Erçel'in evinden paylaştığı olay kareler beğeni butonunu çökertti! Dünyanın en güzel 53. kadını seçilmişti... Hande Erçel'in Instagram paylaşımı hızla beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken o kareler aynı zamanda gündem oldu. Hızlı aşk hayatıyla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel'in adı şimdilerde Hakan Sabancı ile anılıyor. Gizli sarklı aşk yaşayan ikili geçtiğimiz günlerde yakayı ele vermişti. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Hande Erçel evinden paylaştığı karelerle dikkat çekti. Geçtiğimiz yıllarda hep başta yer alan Hande Erçel, dünyanın en güzel kadınları listesinde 53. sırada yer almasıyla adından söz ettirmişti.
29.01.2023 17:48 - Son Güncelleme: 29.01.2023 17:55
"BU FOTOĞRAFLAR ŞAKA MI?"
Hande Erçel'in evinden paylaştığı olay kareler beğeni butonunu çökertti! Dünyanın en güzel 53. kadını seçilmişti...
Her sene Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesinde peş peşe birinci sırada olan Hande Erçel 2022 verilerine göre 43. sıradaki Özge Yağız ve 33. sıra yer alan Sıla Türkoğlu'nun gerisine düştü ve 53. sıraya yerleşti.
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Hakan Sabancı ile gizli aşkı geçtiğimiz günlerde resmen belgelenen Hande Erçel şimdilerde konuyla ilgili sessizliğini koruyor.
Evinden sık sık paylaşım yapan Hande Erçel'in Instagram'dan peş peşe paylaştığı siyah beyaz kareler kısa sürede gündem oldu.