Hande Erçel'in evinden paylaştığı olay kareler beğeni butonunu çökertti! Dünyanın en güzel 53. kadını seçilmişti: "Bu fotoğraflar şaka mı?"

Her sene Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesinde peş peşe birinci sırada olan Hande Erçel 2022 verilerine göre 43. sıradaki Özge Yağız ve 33. sıra yer alan Sıla Türkoğlu'nun gerisine düştü ve 53. sıraya yerleşti.

Dünyanın en güzel kadınları belli oldu! Listede 3 Türk güzel de var