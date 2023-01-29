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Haberler Magazin Bülent Ersoy transparan kıyafetiyle ortalığı yıktı geçti! Seda Sayan, Safiye Soyman ve Seren Serengil'den yorum gecikmedi: "Olay..."

Bülent Ersoy transparan kıyafetiyle ortalığı yıktı geçti! Seda Sayan, Safiye Soyman ve Seren Serengil'den yorum gecikmedi: "Olay..."

Bülent Ersoy transparan kıyafetiyle ortalığı yıktı geçti! Seda Sayan, Safiye Soyman ve Seren Serengil'den yorum gecikmedi, Diva kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. "Dün geceden kareler" notuyla siyahlar içinde takipçilerinin karşısına çıkan 70 yaşındaki Bülent Ersoy'u görenler yorum yağmuruna tuttu. Ardından en doğal hali merak konusu olan Bülent Ersoy'un makyajsız hali de gündemde yerini aldı. İşte o kare...

29.01.2023 16:40 - Son Güncelleme: 29.01.2023 16:57
Bülent Ersoy transparan kıyafetiyle ortalığı yıktı geçti! Seda Sayan, Safiye Soyman ve Seren Serengil’den yorum gecikmedi: Olay...

"OLAY..."

Bülent Ersoy transparan kıyafetiyle ortalığı yıktı geçti! Seda Sayan, Safiye Soyman ve Seren Serengil'den yorum gecikmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bülent Ersoy transparan kıyafetiyle ortalığı yıktı geçti! Seda Sayan, Safiye Soyman ve Seren Serengil’den yorum gecikmedi: Olay...

70 yaşındaki Bülent Ersoy transparan kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu.

Bülent Ersoy transparan kıyafetiyle ortalığı yıktı geçti! Seda Sayan, Safiye Soyman ve Seren Serengil’den yorum gecikmedi: Olay...

Siyahlar içinde takipçilerinin karşısına çıkan Diva'ya kısa sürede yorum ve beğeni yağarken, Seda Sayan, Safiye Soyman ve Seren Serengil de ünlü ismi yorumsuz bırakmadı.

Bülent Ersoy transparan kıyafetiyle ortalığı yıktı geçti! Seda Sayan, Safiye Soyman ve Seren Serengil’den yorum gecikmedi: Olay...

Seda Sayan'ın transparan tarzının ardından en doğal hali de merak konusu oldu.

Bülent Ersoy transparan kıyafetiyle ortalığı yıktı geçti! Seda Sayan, Safiye Soyman ve Seren Serengil’den yorum gecikmedi: Olay...

İşte başta Bülent Ersoy'un makyajsız hali olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin en doğal halleri...

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