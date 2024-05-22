Türkan Şoray'ın sağlık durumu nasıl? İki haftalık karantinaya alınmıştı! Beklenen açıklama geldi: "Bir aya yakındır zatürre tedavisi görüyordum..."

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Türkan Şoray, sağlık durumu hakkında beklenen açıklamayı yaptı. Geçtiğimiz haftalarda ileri derecede zatürre nedeniyle iki haftalık karantinaya alınan usta oyuncu, hayranlarını endişelendirmişti. Türkan Şoray, bugün sağlık durumu hakkında beklenen açıklamayı sosyal medya hesabından duyurdu. Peki Türkan Şoray'ın son sağlık durumu nasıl? İşte o açıklama...