Bahar'ın yıldızı Demet Evgar dizide kendi gelinliğini giydi! Görenler gözlerine inanamadı! İşte Mehmet Yılmaz Ak ile o kareleri...

Demet Evgar, uzun bir aradan sonra "Bahar" dizisiyle televizyon ekranlarına geri dönerek büyük ilgi topladı. Dizideki başarılı performansıyla göz dolduran Evgar, hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle sosyal medyada konuşulan isimlerden biri oldu. Dün akşam yayınlanan "Bahar" dizisinin yeni bölümünde, Evgar ve rol arkadaşı Mehmet Yılmaz Ak ile birlikte unutulmaz bir sahneye imza attı. İkili, 'Romeo ve Juliet' oyununu sergiledi ve Evgar'ın bu sahnede giydiği gelinlik izleyicilerin dikkatini çekti. Bu gelinliğin, Demet Evgar'ın 17 Mart 2022'de Levent Babataş ile evlenirken nikâhında giydiği gelinlik olduğu ortaya çıktı. İşte Demet Evgar ve Mehmet Yılmaz Ak'ın o anları...