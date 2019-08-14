Türkan Şoray ile Emel Sayın’ın estetiksiz halleri şok etti! Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın eski hali inanılmaz... İşte o görüntüler...

Türkan Şoray ve Emel Sayın'ın estetiksiz fotoğrafları Yeşilçam'dan günümüze kadar takip eden sevenlerini hayrete düşürdü. Yeşilçam'ın unutulmaz efsaneleri Türkan Şoray ile Emel Sayın, olay fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Türkan Şoray ile Emel Sayın'ın estetiksiz fotoğraflarının ardından çağımız ünlüleri de konuşuldu. Türkan Şoray ve Emel Sayın'ın bu hallerini görünce siz de çok şaşıracaksınız... İşte Türkan Şoray, Emel Sayın ve diğer birçok ünlünün estetiksiz fotoğrafları...

14.08.2019 21:32 - Son Güncelleme: 14.08.2019 21:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





