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Esra Erol yine şaşırttı! Sosyal medya Esra Erol'un yaşını konuşuyor

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının başarılı sunucusu, ekranların sevilen ismi Esra Erol, gösterdiği başarılı performans ile 7'den 70'e herkesin gönlünü kazandı. Ünlü sunucunun özel hayatı takipçileri tarafından mercek altına aldı. Esra Erol, hem işinde gösterdiği başarılı performans ile hem de insanlara karşı cana yakın davranışlarıyla gönüllerde taht kurdu. Birçok ünlü kişi hayatları, yaşadıkları evler, lüks otomobilleri, çalkantılı aşk hayatı ile gündem olurken Esra Erol yaşı ile sosyal medyanın gündemine düştü. Esra Erol kaç yaşında? İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek yaşları...

14.08.2019 21:47 - Son Güncelleme: 14.08.2019 21:50
Esra Erol yine şaşırttı! Sosyal medya Esra Erol'un yaşını konuşuyor

Hafta içi her gün atv ekranında yayınlanan Esra Erol'da programıyla izleyenlerinin karşısına çıkan Esra Erol ile ilgili vatandaşlar internette aramalarını sürdürüyor. Esra Erol'un yaşı ise duyanları hayli şaşırtıyor. Başta ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Esra Erol olmak üzere, Müge Anlı'dan İrem Helvacıoğlu'na ünlülerin yaşları.

Esra Erol yine şaşırttı! Sosyal medya Esra Erol'un yaşını konuşuyor

Kimileri estetikle, kimileri genetik kodlarla... Birçoğu çok genç gösteriyor, bir kısmı yaşının insanı. İşte ünlülerin yaşları.

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Esra Erol yine şaşırttı! Sosyal medya Esra Erol'un yaşını konuşuyor

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Esra Erol yine şaşırttı! Sosyal medya Esra Erol'un yaşını konuşuyor

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Esra Erol yine şaşırttı! Sosyal medya Esra Erol'un yaşını konuşuyor

BENGÜ

2 Nisan 1979

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