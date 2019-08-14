Esra Erol yine şaşırttı! Sosyal medya Esra Erol'un yaşını konuşuyor
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının başarılı sunucusu, ekranların sevilen ismi Esra Erol, gösterdiği başarılı performans ile 7'den 70'e herkesin gönlünü kazandı. Ünlü sunucunun özel hayatı takipçileri tarafından mercek altına aldı. Esra Erol, hem işinde gösterdiği başarılı performans ile hem de insanlara karşı cana yakın davranışlarıyla gönüllerde taht kurdu. Birçok ünlü kişi hayatları, yaşadıkları evler, lüks otomobilleri, çalkantılı aşk hayatı ile gündem olurken Esra Erol yaşı ile sosyal medyanın gündemine düştü. Esra Erol kaç yaşında? İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek yaşları...
14.08.2019 21:47
- Son Güncelleme: 14.08.2019 21:50
Hafta içi her gün atv ekranında yayınlanan Esra Erol'da programıyla izleyenlerinin karşısına çıkan Esra Erol ile ilgili vatandaşlar internette aramalarını sürdürüyor. Esra Erol'un yaşı ise duyanları hayli şaşırtıyor. Başta ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Esra Erol olmak üzere, Müge Anlı'dan İrem Helvacıoğlu'na ünlülerin yaşları.
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