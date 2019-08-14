Esra Erol yine şaşırttı! Sosyal medya Esra Erol'un yaşını konuşuyor

Hafta içi her gün atv ekranında yayınlanan Esra Erol'da programıyla izleyenlerinin karşısına çıkan Esra Erol ile ilgili vatandaşlar internette aramalarını sürdürüyor. Esra Erol'un yaşı ise duyanları hayli şaşırtıyor. Başta ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Esra Erol olmak üzere, Müge Anlı'dan İrem Helvacıoğlu'na ünlülerin yaşları.