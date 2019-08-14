Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafını görenler şok oldu! İmirzalıoğlu meğer...

Sinem Kobal'ın Mayıs ayında sezon finali yapan sevilen dizi Çukur'a dahil olacağı iddia edilmişti. Kenan İmirzalıoğlu ile geçtiğimiz yıllarda dünyaevine giren güzel oyuncu Sinem Kobal'ın Çukur dizisinde oynamak için anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. Sinem Kobal'ın eşi başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, hayranlarının en çok araştırdığı isimlerin başında geliyor. Yer aldığı projeler ile adından söz ettiren İmirzalıoğlu Sinem Kobal ile olan evliliği ile de magazin dünyasının en çok konuşulanları arasında yerini alıyor. Kenan İmirzalıoğlu kaç yaşında? Kenan İmirzalıoğlu baba mı oluyor? Kenan İmirzalıoğlu boyu? soruları en çok aratılanlar arasında bulunuyor. İmirzalıoğlu'nun yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı ise görenleri şok etti. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

14.08.2019 18:13 - Son Güncelleme: 14.08.2019 18:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





