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Türkan Şoray estetik operasyonuyla 10 yaş gençleşti! 75 yaşındaki Türkan Şoray'ın son hali...
Türkan Şoray estetik operasyonuyla 10 yaş gençleşti! 75 yaşındaki Türkan Şoray'ın son hali...
'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan'dan sonra Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray da modaya katıldı. 75 yaşındaki Türkan Şoray'ın estetik operasyonu geçirdiği iddiası magazin gündeminde yerini alırken, 10 yaş birden gençleşen 75 yaşındaki Türkan Şoray'ın pandemi döneminde bıçak altına yattığ ve ardından Instagram paylaşımlarını yaptığı tekne tatiline çıktığı ileri sürüldü.
14.10.2020 11:51
- Son Güncelleme: 14.10.2020 12:10
Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez ismi 75 yaşındaki Türkan Şoray'ın estetik operasyonu geçirdiği iddia edildi. Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın, Seda Sayan'ın da yüz gerdirme operasyonuyla10 yaş birden gençleşmesi dikkatlerden kaçmadı.
75 yaşındaki oyuncunun pandemi döneminde bıçak altına yattığı iddia edildi. Mart ayında karantinanın başlamasıyla nisan ayında ameliyat olan Şoray'ın evde bir süre istirahat ettikten sonra teknesiyle yaz tatiline çıktığı bildirildi.
Türkan Şoray'ın operasyonu modacı Yıldırım Mayruk'un defilesindeki son görüntüsü estetik operasyonunu ele verdi. Defilede oyuncunun pürüzsüz ve parlak cildi dikkatlerden kaçmadı. İşte Türkan Şoray'ın son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...