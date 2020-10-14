Haberler Galeri Magazin Türkan Şoray estetik operasyonuyla 10 yaş gençleşti! 75 yaşındaki Türkan Şoray'ın son hali...

Türkan Şoray estetik operasyonuyla 10 yaş gençleşti! 75 yaşındaki Türkan Şoray'ın son hali...

'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan'dan sonra Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray da modaya katıldı. 75 yaşındaki Türkan Şoray'ın estetik operasyonu geçirdiği iddiası magazin gündeminde yerini alırken, 10 yaş birden gençleşen 75 yaşındaki Türkan Şoray'ın pandemi döneminde bıçak altına yattığ ve ardından Instagram paylaşımlarını yaptığı tekne tatiline çıktığı ileri sürüldü.

14.10.2020 11:51 - Son Güncelleme: 14.10.2020 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





