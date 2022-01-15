Türkan Şoray ‘Benim de kızım sayılır’ demişti! Aziz’in Azime’si Suzan Kardeş’in gözlerden sakındığı kızına bakın gören hayran kaldı
Başrollerini Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın üstlendi Çocuklar Duymasın'ında canlandırdığı Kadriye rolüyle hafızalara kazınan Suzan Kardeş'in hayatı merak konusu oldu. Şimdilerde Aziz dizisinde Azime karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun özellikle kızı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Suzan Kardeş'in kızı kim?" sorusunun yanıtını arattı. Türkan Şoray'ın 'Benim de kızım sayılır' dediği Begüm Kardeş'i görenler ise 'Aynı annesi', 'Annesinin birebir kopyası' ifadelerini kullandı. İşte Suzan Kardeş'in güzeller güzeli kızı Begüm...
15.01.2022 20:18
- Son Güncelleme: 15.01.2022 20:18
Şimdilerde Aziz dizisinde Azime karakteriyle izleyici karşısına çıkan Suzan Kardeş, Çocuklar Duymasın'ında canlandırdığı Kadriye rolüyle hafızalara kazınmıştı.
Türkan Şoray'ın "Suzan bu hayattaki en sevdiğim insanlardan biri. Onun kızı, benim de kızım sayılır" dediği Begüm Kardeş'i görenler ise 'Aynı annesi', 'Annesinin birebir kopyası' ifadelerini kullandı.