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Haberler Magazin Türkan Şoray ‘Benim de kızım sayılır’ demişti! Aziz’in Azime’si Suzan Kardeş’in gözlerden sakındığı kızına bakın gören hayran kaldı

Türkan Şoray ‘Benim de kızım sayılır’ demişti! Aziz’in Azime’si Suzan Kardeş’in gözlerden sakındığı kızına bakın gören hayran kaldı

Başrollerini Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın üstlendi Çocuklar Duymasın'ında canlandırdığı Kadriye rolüyle hafızalara kazınan Suzan Kardeş'in hayatı merak konusu oldu. Şimdilerde Aziz dizisinde Azime karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun özellikle kızı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Suzan Kardeş'in kızı kim?" sorusunun yanıtını arattı. Türkan Şoray'ın 'Benim de kızım sayılır' dediği Begüm Kardeş'i görenler ise 'Aynı annesi', 'Annesinin birebir kopyası' ifadelerini kullandı. İşte Suzan Kardeş'in güzeller güzeli kızı Begüm...

15.01.2022 20:18 - Son Güncelleme: 15.01.2022 20:18
Türkan Şoray ‘Benim de kızım sayılır’ demişti! Aziz’in Azime’si Suzan Kardeş’in gözlerden sakındığı kızına bakın gören hayran kaldı

Şimdilerde Aziz dizisinde Azime karakteriyle izleyici karşısına çıkan Suzan Kardeş, Çocuklar Duymasın'ında canlandırdığı Kadriye rolüyle hafızalara kazınmıştı.

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Türkan Şoray ‘Benim de kızım sayılır’ demişti! Aziz’in Azime’si Suzan Kardeş’in gözlerden sakındığı kızına bakın gören hayran kaldı

Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Kardeş'in hayatı merak konusu oldu. Oyunzuluğunun yanı sıra sesiyle de dikkat çeken Kardeş'in özellikle kızı merak edildi.

Türkan Şoray ‘Benim de kızım sayılır’ demişti! Aziz’in Azime’si Suzan Kardeş’in gözlerden sakındığı kızına bakın gören hayran kaldı

Türkan Şoray'ın "Suzan bu hayattaki en sevdiğim insanlardan biri. Onun kızı, benim de kızım sayılır" dediği Begüm Kardeş'i görenler ise 'Aynı annesi', 'Annesinin birebir kopyası' ifadelerini kullandı.

Türkan Şoray ‘Benim de kızım sayılır’ demişti! Aziz’in Azime’si Suzan Kardeş’in gözlerden sakındığı kızına bakın gören hayran kaldı

İşte başta Suzna Kardeş olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

Türkan Şoray ‘Benim de kızım sayılır’ demişti! Aziz’in Azime’si Suzan Kardeş’in gözlerden sakındığı kızına bakın gören hayran kaldı

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