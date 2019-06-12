Türk Kızılay’ından Esra Erol’a Platin Madalya! Esra Erol, 20.000’den fazla çocuğun yüzünü güldürdü!

SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ

Esra Erol, gecede aldığı ödülün ardın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kampanyasına destek veren seyircilerine, "Bu gece benim için çok anlamlı, Türk Kızılayı için programım da 1 günde 2 milyona yakın bağış toplayarak tüm köy okullarına gönderilmek üzere 'Kolide Ne Var' kampanyası yaptık. Şuan da 750 köy okulumuza 27 bin öğrencimize tek tek içinde tüm ihtiyaçlarını karşılayan koliler gönderdik. Ekran başında çağrıma destek veren yürekli merhametli iyilik için destek olan tüm seyircilerim adına Platin Madalyamı teslim aldım. Hepinize binlerce teşekkürler, iyi ki varsınız." Sözleriyle teşekkür etti.