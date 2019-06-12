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Türk Kızılay’ından Esra Erol’a Platin Madalya! Esra Erol, 20.000’den fazla çocuğun yüzünü güldürdü!

Esra Erol, binlerce çocuğun yüzünü güldürdü. Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Esra Erol, iyilikte de rekor kırmaya devam ediyor. Türk Kızılay'ın, 151. yaşını kutladığı gecede, "Esra Erol Kolide Ne Var" kampanyasıyla "Platin Madalya" ile ödüllendirildi. Atv'nin bir diğer başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, Kızılay'ın bu yılki kampanyası olan "Müge Anlı ve Dostları Aşevi" iyilik kampanyası bünyesinde izleyicisiyle birlikte rekor bağışa imza attı ve toplamda 6 tane aşevinin kurulmasına vesile oldu. Rekor bağışın toplanmasını sağlayan Anlı'ya da Kızılay'ın özel olarak düzenlediği gecede Platin madalya taktim edildi.

12.06.2019 17:27 - Son Güncelleme: 12.06.2019 17:33
Türk Kızılay’ından Esra Erol’a Platin Madalya! Esra Erol, 20.000’den fazla çocuğun yüzünü güldürdü!

İYİLİK MELEKLERİ!

Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Esra Erol, iyilikte de rekor kırmaya devam ediyor. Türk Kızılay'ın, 151. yaşını kutladığı gecede, "Esra Erol Kolide Ne Var" kampanyasıyla "Platin Madalya" ile ödüllendirildi.

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Türk Kızılay’ından Esra Erol’a Platin Madalya! Esra Erol, 20.000’den fazla çocuğun yüzünü güldürdü!

Esra Erol 20.000'den fazla çocuğun yüzünü güldürdü!

Çocukların yüzlerinin güldürüldüğü bu özel projede toplam 750 okulda, 13491 kız, 13580 erkek toplamda ise 27074 öğrenciye mutluluk kolileri ulaştırarak binlerce çocuğun yüzündeki gülümsemeye sebep oldu.

Türk Kızılay’ından Esra Erol’a Platin Madalya! Esra Erol, 20.000’den fazla çocuğun yüzünü güldürdü!

Türk Kızılay, kuruluşunun 151. yılını, özel olarak düzenlemiş olduğu "Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni" ile kutladı. Esra Erol'da bu özel gecede Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle hayata geçirdiği "Kolide Ne Var?" kampanyasıyla Platin Madalya taktim edildi. Madalyasını Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aldı.

Türk Kızılay’ından Esra Erol’a Platin Madalya! Esra Erol, 20.000’den fazla çocuğun yüzünü güldürdü!

SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ
Esra Erol, gecede aldığı ödülün ardın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kampanyasına destek veren seyircilerine, "Bu gece benim için çok anlamlı, Türk Kızılayı için programım da 1 günde 2 milyona yakın bağış toplayarak tüm köy okullarına gönderilmek üzere 'Kolide Ne Var' kampanyası yaptık. Şuan da 750 köy okulumuza 27 bin öğrencimize tek tek içinde tüm ihtiyaçlarını karşılayan koliler gönderdik. Ekran başında çağrıma destek veren yürekli merhametli iyilik için destek olan tüm seyircilerim adına Platin Madalyamı teslim aldım. Hepinize binlerce teşekkürler, iyi ki varsınız." Sözleriyle teşekkür etti.

Türk Kızılay’ından Esra Erol’a Platin Madalya! Esra Erol, 20.000’den fazla çocuğun yüzünü güldürdü!

Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı, iyilikte de rekor kırmaya devam ediyor. Geleneksel olarak her ramazan ayında Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı stüdyosunda ağırlayan Anlı, bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahipleri için tüm imkânları seferber etti.

Türk Kızılay’ından Esra Erol’a Platin Madalya! Esra Erol, 20.000’den fazla çocuğun yüzünü güldürdü!

Kızılay'ın bu yılki kampanyası olan "Müge Anlı ve Dostları Aşevi" iyilik kampanyasını canlı yayında duyuran Anlı, En yardımsever izleyici, benim izleyicim diyerek izleyicisiyle birlikte rekor bağışa imza attı ve toplamda 6 tane aşevinin kurulmasına vesile oldu.

Türk Kızılay’ından Esra Erol’a Platin Madalya! Esra Erol, 20.000’den fazla çocuğun yüzünü güldürdü!

Rekor bağışın toplanmasını sağlayan Anlı'ya bu akşam Kızılay'ın özel olarak düzenlemiş olduğu gecede Platin madalya taktim edildi. Madalyasını Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Sağlık Bakanı Fahretti Koca'dan aldı.

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