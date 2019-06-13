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Neslihan Atagül hamile mi? Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'den herkesi şaşırtan hamilelik yanıtı

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftini, geçtiğimiz gece Etiler'de objektiflere takıldı. Yurt dışından gelen kuzenlerini gezdiren Neslihan Atagül, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin bebek beklediği söylentileri sık sık gündeme geliyordu. Her seferinde iddiaları reddeden güzel oyuncu son olarak geçtiğimiz gece yeniden sorulan 'Hamile misiniz?' sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.

13.06.2019 09:53 - Son Güncelleme: 13.06.2019 10:32
Neslihan Atagül hamile mi? Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'den herkesi şaşırtan hamilelik yanıtı

Neslihan Atagül önceki gün bir aile yemeğinde objektiflere takıldı. Mekan çıkışı magazin muhabirlerini kırmayarak onlarla kısa süre sohbet eden Atagül konu dönüp dolaşıp bebek sorularına gelince şaşırtan bir cevap verdi.

Neslihan Atagül hamile mi? Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'den herkesi şaşırtan hamilelik yanıtı

"SİZ HAMİLE KALACAKSINIZ"

Güzel oyuncu, "Hamile misiniz?" şeklinde gelen soruya "O kadar çok herkes soruyor ki siz hamile kalacaksınız diye korkuyorum arkadaşlar" yanıtını verdi.

Neslihan Atagül hamile mi? Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'den herkesi şaşırtan hamilelik yanıtı

PROJE BEKLİYOR

Neslihan Atagül, "Yeni bir proje var mı?" sorularını ise "Güzel proje bir proje bekliyorum. Henüz netleşen bir şey yok" diyerek cevapladı.

Neslihan Atagül hamile mi? Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'den herkesi şaşırtan hamilelik yanıtı
Neslihan Atagül hamile mi? Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'den herkesi şaşırtan hamilelik yanıtı
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