Neslihan Atagül hamile mi? Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'den herkesi şaşırtan hamilelik yanıtı
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftini, geçtiğimiz gece Etiler'de objektiflere takıldı. Yurt dışından gelen kuzenlerini gezdiren Neslihan Atagül, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin bebek beklediği söylentileri sık sık gündeme geliyordu. Her seferinde iddiaları reddeden güzel oyuncu son olarak geçtiğimiz gece yeniden sorulan 'Hamile misiniz?' sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.
13.06.2019 09:53
- Son Güncelleme: 13.06.2019 10:32
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