Hakan Çalhanoğlu'nun kazancı dudak uçuklattı! İşte en pahalı futbolcular...

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz Temmuz ayında eşi Sinem Gündoğdu ile ayrılık aşamasına gelmiş, "Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için boşanacağım. Bu evlilikten çocuğum olursa sorumluluklarımı yerine getireceğim. Ama eşim ve ailesi ile iletişim kurmayacağım" demişti. Aradan 3,5 ay geçtikten sonra eşiyle barışan Çalhanoğlu'nun bu U dönüşü herkesi şaşırtmıştı. Skandallarla gündeme gelen Milan'ın Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun kazandığı para dudak uçuklattı. İşte Milan oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ile diğer futbolcuların kazançları...

6 Ocak 2019 Pazar, 16:42:07 Güncelleme: 17:44:27
Milan'da oynayan Hakan Çalhanoğlu'nun kazancı dudak uçuklattı! İşte en pahalı futbolcular...

Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun kazancı dudak uçuklattı. Yurt içinde ve yurt dışında oynayan Türk futbolcular arasında piyasa değeri en yüksek isimler hangileri? Transfermarkt verilerine göre en değerli Türk futbolcular şöyle:

Türk futbolcular arasında piyasa değeri en yüksek isim: Hakan Çalhanoğlu! İşte en pahalı futbolcular...

Emre Mor - Celta Vigo - 3 milyon euro

Türk futbolcular arasında piyasa değeri en yüksek isim: Hakan Çalhanoğlu! İşte en pahalı futbolcular...

Umut Bozok - Nimes - 3 milyon euro

Türk futbolcular arasında piyasa değeri en yüksek isim: Hakan Çalhanoğlu! İşte en pahalı futbolcular...

Kaan Ayhan - Düsseldorf - 3 milyon euro

Türk futbolcular arasında piyasa değeri en yüksek isim: Hakan Çalhanoğlu! İşte en pahalı futbolcular...

Gökhan Töre - Beşiktaş - 3 milyon euro

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