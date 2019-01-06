Hakan Çalhanoğlu'nun kazancı dudak uçuklattı! İşte en pahalı futbolcular...
Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz Temmuz ayında eşi Sinem Gündoğdu ile ayrılık aşamasına gelmiş, "Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için boşanacağım. Bu evlilikten çocuğum olursa sorumluluklarımı yerine getireceğim. Ama eşim ve ailesi ile iletişim kurmayacağım" demişti. Aradan 3,5 ay geçtikten sonra eşiyle barışan Çalhanoğlu'nun bu U dönüşü herkesi şaşırtmıştı. Skandallarla gündeme gelen Milan'ın Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun kazandığı para dudak uçuklattı. İşte Milan oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ile diğer futbolcuların kazançları...
6 Ocak 2019 Pazar, 16:42:07 Güncelleme: 17:44:27
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