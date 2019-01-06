Engin Altan Düzyatan'ın bu fotoğrafı günlerce konuşulacak! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın bu fotoğrafı tıklanma rekoru kırıyor desek yeridir. Çocukluk fotoğrafının yanı sıra, eski halinin de fotoğrafı ortaya çıkan Engin Altan Düzyatan'ın bu halleri daha çok konuşulacağı benziyor. Henüz toy bir delikanlıyken yer aldığı yapımdan görüntüleri ortaya çıkan Engin Altan Düzyatan, şimdilerin en çok aranan oyuncularından biri. İşte Engin Altan Düzyatan'ın ve diğer ünlülerin çocukluk fotoğrafları.
6 Ocak 2019 Pazar, 16:02:13 Güncelleme: 16:38:17
Dizi oyuncularının hayatları hakkında ortaya çıkan gerçekler, sevenleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Onlardan biri Engin Altan Düzyatan. Diriliş Ertuğrul dizisi ile kariyerinde zirveye çıkan Engin Altan Düzyatan'ın eski halini ve çocukluğunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Engin Altan Düzyatan ve diğer ünlülerin eski halleri.
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