Engin Altan Düzyatan'ın bu fotoğrafı günlerce konuşulacak! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları

Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın bu fotoğrafı tıklanma rekoru kırıyor desek yeridir. Çocukluk fotoğrafının yanı sıra, eski halinin de fotoğrafı ortaya çıkan Engin Altan Düzyatan'ın bu halleri daha çok konuşulacağı benziyor. Henüz toy bir delikanlıyken yer aldığı yapımdan görüntüleri ortaya çıkan Engin Altan Düzyatan, şimdilerin en çok aranan oyuncularından biri. İşte Engin Altan Düzyatan'ın ve diğer ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

6 Ocak 2019 Pazar, 16:02:13 Güncelleme: 16:38:17
Engin Altan Düzyatan'ın bu fotoğrafı günlerce konuşulacak! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları

Dizi oyuncularının hayatları hakkında ortaya çıkan gerçekler, sevenleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Onlardan biri Engin Altan Düzyatan. Diriliş Ertuğrul dizisi ile kariyerinde zirveye çıkan Engin Altan Düzyatan'ın eski halini ve çocukluğunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Engin Altan Düzyatan ve diğer ünlülerin eski halleri.

Engin Altan Düzyatan'ın bu fotoğrafı günlerce konuşulacak! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları

Rasim Öztekin Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Engin Altan Düzyatan'ın bu fotoğrafı günlerce konuşulacak! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
Engin Altan Düzyatan'ın bu fotoğrafı günlerce konuşulacak! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları

Tarkan çocukluk fotoğrafını; 'Çok erken tanıdım... Çok erken tattım cilvesini kaderin! Zamansız büyüdüm... Şimdi kayıp çocukluk günlerim' notuyla paylaşıp 'tbt' yaptı.

Engin Altan Düzyatan'ın bu fotoğrafı günlerce konuşulacak! Ünlülerin çocukluk fotoğrafları

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf binlerce beğeni aldı. Bazı takipçileri Tarkan'ın fotoğrafının altına; 'Masum surat kalbinin güzelliği yüzüne yansımış, kızın ve eşinle bir ömür mutluluklar' yorumunda bulundu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Diriliş Ertuğrul'un İlbilge'si Hande Soral'ın benzeri çok şaşırttı!
Diriliş Ertuğrul'un İlbilge'si Hande Soral'ın benzeri çok şaşırttı!