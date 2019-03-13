Türklüğü kabul etmeyen Didem Soydan'ın terör örgütü propagandası soruşturması sonuçlandı!
Didem Soydan'a terör örgütü mensubu Hasan Ocak'ın kaybolması sonrası oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri'ne destek verdiği paylaşım sonrası, 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Amerika'da kendisini Türk değil Arnavutluk vatandaşı olarak tanıtan Didem Soydan'a 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
ÖNCE TÜRK DEĞİLİM DEDİ SONRA TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEYEN PAYLAŞIMDA BULUNDU!
Model Didem Soydan, terör örgütü mensubu Hasan Ocak'ın kaybolması sonrası oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri'ne destek veren bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada Ocak ile annesinin fotoğrafını paylaşan Soydan; "Bir anne, evladını arıyor. Onlar benim için sevginin, analığın sözlük karşılığı. Gördüğünüz muamele için sizden özür dilerim" diye yazdı.
EMNİYET GÜÇLERİ DİDEM SOYDAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Paylaşımında Cumartesi Anneleri'ni etiketleyen ünlü model, "Siz çöp yığınının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz" ifadesini kullandı. Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ünlü modelin bu paylaşımıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soydan hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.