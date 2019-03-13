GaleriMagazin

Türklüğü kabul etmeyen Didem Soydan'ın terör örgütü propagandası soruşturması sonuçlandı!

Didem Soydan'a terör örgütü mensubu Hasan Ocak'ın kaybolması sonrası oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri'ne destek verdiği paylaşım sonrası, 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Amerika'da kendisini Türk değil Arnavutluk vatandaşı olarak tanıtan Didem Soydan'a 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

13.03.2019 13:00 - Son Güncelleme: 13.03.2019 13:10
'Türk değilim' diyen Didem Soydan'ın terör örgütü propagandası soruşturması sonuçlandı!

ÖNCE TÜRK DEĞİLİM DEDİ SONRA TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEYEN PAYLAŞIMDA BULUNDU!

Model Didem Soydan, terör örgütü mensubu Hasan Ocak'ın kaybolması sonrası oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri'ne destek veren bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada Ocak ile annesinin fotoğrafını paylaşan Soydan; "Bir anne, evladını arıyor. Onlar benim için sevginin, analığın sözlük karşılığı. Gördüğünüz muamele için sizden özür dilerim" diye yazdı.

'Türk değilim' diyen Didem Soydan'ın terör örgütü propagandası soruşturması sonuçlandı!

EMNİYET GÜÇLERİ DİDEM SOYDAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Paylaşımında Cumartesi Anneleri'ni etiketleyen ünlü model, "Siz çöp yığınının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz" ifadesini kullandı. Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ünlü modelin bu paylaşımıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soydan hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

'Türk değilim' diyen Didem Soydan'ın terör örgütü propagandası soruşturması sonuçlandı!

DİDEM SOYDAN'A TAKİPSİZLİK

Soruşturmayı tamamlayan savcılık Soydan hakkında 'söylenilen sözlerin propaganda kapsamında değerlendirilemeyeceği'ni belirterek takipsizlik kararı verdi.

'Türk değilim' diyen Didem Soydan'ın terör örgütü propagandası soruşturması sonuçlandı!

DİDEM SOYDAN'DAN GELEN İLK AÇIKLAMA!

Didem Soydan, hakkında açılan soruşturma için sosyal medyadan paylaşımda bulundu. 'Prada takım kurtarır mı? Hani takım elbise giyince mahkemenin dibi düşüyor ya genelde'

'Türk değilim' diyen Didem Soydan'ın terör örgütü propagandası soruşturması sonuçlandı!

Babası Arnavutluk göçmeni olan Didem Soydan, geçtiğimiz yıllarda Amerika'da kendisini Türk değil Arnavutluk vatandaşı olarak tanıttığı öğrenildi. Kariyeri uğruna aşkı Can Bonomo'dan ayrılıp Amerika'ya yerleşen Soydan, o yıllarda Türk olmaktan da vazgeçti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Aşkın Nur Yengi'yi artık ev kesmiyor! Emlak kraliçesi çıktı
Aşkın Nur Yengi'yi artık ev kesmiyor! Emlak kraliçesi çıktı