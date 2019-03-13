Türklüğü kabul etmeyen Didem Soydan'ın terör örgütü propagandası soruşturması sonuçlandı!

ÖNCE TÜRK DEĞİLİM DEDİ SONRA TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEYEN PAYLAŞIMDA BULUNDU!

Model Didem Soydan, terör örgütü mensubu Hasan Ocak'ın kaybolması sonrası oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri'ne destek veren bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada Ocak ile annesinin fotoğrafını paylaşan Soydan; "Bir anne, evladını arıyor. Onlar benim için sevginin, analığın sözlük karşılığı. Gördüğünüz muamele için sizden özür dilerim" diye yazdı.



