Turabi Survivor'dan ayrıldı! Nihat Doğan’dan jet hızıyla gelen açıklama dikkat çekti! “İçime sindiremiyorum!” Meğer Survivor'da...

Survivor All Star'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde beklenmedik bir olay yaşandı. Acil konsey toplantısı yapan Acun Ilıcalı, Turabi'nin sağlık sorunları nedeniyle Dominik'e veda ettiğini açıkladı. Ilıcalı "Turabi yarışmanın geleceğiyle ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi" derken Nihat Doğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte Nihat Doğan'ın o paylaşımı...
Survivor 2024 All Star'da Kırmızı takımda mücadele eden Turabi Çamkıran son dokunulmazlık oyununda yer almamıştı. Ardından yarışmaya yeni katılan Nihat Altınkaya'da ilk oyununda sakatlık geçirmişti.
Survivor All Star'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde beklenmedik bir olay yaşandı. Acil konsey toplantısı yapan Acun Ilıcalı, her iki yarışmacının da Dominik'e veda ettiğini açıkladı.
İlk olarak Turabi hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşık 5 günün sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceği ile ilgili verdiği kararı bize açıkladı ve Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi.