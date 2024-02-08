Turabi Survivor'dan ayrıldı! Nihat Doğan’dan jet hızıyla gelen açıklama dikkat çekti! “İçime sindiremiyorum!” Meğer Survivor'da...

Survivor All Star'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde beklenmedik bir olay yaşandı. Acil konsey toplantısı yapan Acun Ilıcalı, Turabi'nin sağlık sorunları nedeniyle Dominik'e veda ettiğini açıkladı. Ilıcalı "Turabi yarışmanın geleceğiyle ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi" derken Nihat Doğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte Nihat Doğan'ın o paylaşımı...