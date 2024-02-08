6,5 ayda tam 41 kilo! Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı her geçen gün biraz daha eriyor! İşte zayıflama sırrı

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, iki kızının babası Mustafa Can Keser'den olaylı bir şekilde boşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Keser'in, Ersubaşı hakkında yaptığı itiraflar çok konuşulmuştu. Ersubaşı bir yandan da son haliyle gündeme geliyor. Bir dönem fazla kilolarıyla çok konuşulan Ersubaşı bakın zayıflamış.