6,5 ayda tam 41 kilo! Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı her geçen gün biraz daha eriyor! İşte zayıflama sırrı

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, iki kızının babası Mustafa Can Keser'den olaylı bir şekilde boşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Keser'in, Ersubaşı hakkında yaptığı itiraflar çok konuşulmuştu. Ersubaşı bir yandan da son haliyle gündeme geliyor. Bir dönem fazla kilolarıyla çok konuşulan Ersubaşı bakın zayıflamış.
Son dönemde eski eşi Mustafa Can Keser'le yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın bir yandan da gün geçtikçe zayıfladığı gözlerden kaçmıyor.
Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem olan genç oyuncunun Aralık 2019'da dünyaya getirdiği kızı Zeynep Nisa'ya hamile olduğu dönemde aldığı kilolardan kısa sürede kurtuldu.
Ersubaşı'nın her geçen gün daha da zayıfladığı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Genç oyuncunun bu hali 'Damla Ersubaşı günden güne eriyor' yorumlarına neden oldu.