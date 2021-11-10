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Haberler Magazin Tüm Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı 'Sizi özleyerek doğduk hayata, sizi özleyerek büyüdük...'

Tüm Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı 'Sizi özleyerek doğduk hayata, sizi özleyerek büyüdük...'

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 83 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde tüm Türkiye tek yürek oldu. 10 Kasım nedeniyle ünlü isimler sosyal medyada duygularını paylaştı. İşte o paylaşımlar.

10.11.2021 09:50 - Son Güncelleme: 10.11.2021 10:13
Tüm Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı ’Sizi özleyerek doğduk hayata, sizi özleyerek büyüdük...’

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83'üncü yıl dönümünde törenlerle anılıyor.

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Tüm Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı ’Sizi özleyerek doğduk hayata, sizi özleyerek büyüdük...’

10 Kasım nedeniyle ünlü isimler sosyal medyada duygularını paylaştı. İşte 10 Kasım paylaşımları...

Tüm Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı ’Sizi özleyerek doğduk hayata, sizi özleyerek büyüdük...’

CEM YILMAZ

"Mekanın cennet olsun, büyük Türk Atatürk... Ne mutlu vatanını, milletini, Cumhuriyetini sevene..."

Tüm Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı ’Sizi özleyerek doğduk hayata, sizi özleyerek büyüdük...’

DEMET AKBAĞ

"Hiç bitmeyecek sonsuz sevgi ve saygıyla... Ruhun şad olsun Ata'm, izindeyiz."

Tüm Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı ’Sizi özleyerek doğduk hayata, sizi özleyerek büyüdük...’

TARKAN

"10 Kasım 1938... Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve sevgiyle anıyoruz..."

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