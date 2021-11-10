Tüm Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı ’Sizi özleyerek doğduk hayata, sizi özleyerek büyüdük...’

Tüm Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı 'Sizi özleyerek doğduk hayata, sizi özleyerek büyüdük...'
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 83 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde tüm Türkiye tek yürek oldu. 10 Kasım nedeniyle ünlü isimler sosyal medyada duygularını paylaştı. İşte o paylaşımlar.
10.11.2021 09:50
- Son Güncelleme: 10.11.2021 10:13
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83'üncü yıl dönümünde törenlerle anılıyor.