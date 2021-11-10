Defne Samyeli’nin yeni sevgilisi kendisinden 9 yaş küçük! Defne’nin yeni sevgilisi olan o iş insanı bakın kim

Herkes Defne Samyeli'nin eski aşkı Serdar Bilgili ile tekrar bir araya geldiğini konuşurken şarkıcının yeni bir aşka yelken açtığı kulağıma geldi. Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra uzun süredir sessiz kalan Samyeli, ayrılık sonrası kendini işine adamıştı.