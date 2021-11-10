Defne Samyeli'nin yeni sevgilisi kendisinden 9 yaş küçük! Defne'nin yeni sevgilisi olan o iş insanı bakın kim
Hem kızları Deren ve Derin hem Defne Samyeli'nin kendisi şu sıralar magazin gündemini hayli meşgul ediyorlar. Bir zamanların aranan spikerlerinden biri olan Defne Samyeli görevini bırakmasının ardından sunuculuk, oyunculuk, şarkıcılık yaptı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemde olan Defne Samyeli'nin yeni bir aşka yelken açtığı, yeni sevgilisinin kendisinden 9 yaş küçük bir iş insanı olduğu iddia edildi. İşte Defne Samyeli'nin yeni aşkı.
10.11.2021 10:53
- Son Güncelleme: 10.11.2021 11:01
Son günlerde sosyete kulislerinde, eskinin Türkiye güzeli, şimdinin popüler şarkıcısı Defne Samyeli'nin yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.
Herkes Defne Samyeli'nin eski aşkı Serdar Bilgili ile tekrar bir araya geldiğini konuşurken şarkıcının yeni bir aşka yelken açtığı kulağıma geldi. Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra uzun süredir sessiz kalan Samyeli, ayrılık sonrası kendini işine adamıştı.
Cem Yılmaz ve Serdar Bilgili'den sonra Defne Samyeli'nin kalbine girmeyi başaran Onur Arıkan, iş insanı.