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Defne Samyeli'nin yeni sevgilisi kendisinden 9 yaş küçük! Defne'nin yeni sevgilisi olan o iş insanı bakın kim

Hem kızları Deren ve Derin hem Defne Samyeli'nin kendisi şu sıralar magazin gündemini hayli meşgul ediyorlar. Bir zamanların aranan spikerlerinden biri olan Defne Samyeli görevini bırakmasının ardından sunuculuk, oyunculuk, şarkıcılık yaptı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemde olan Defne Samyeli'nin yeni bir aşka yelken açtığı, yeni sevgilisinin kendisinden 9 yaş küçük bir iş insanı olduğu iddia edildi. İşte Defne Samyeli'nin yeni aşkı.

10.11.2021 10:53 - Son Güncelleme: 10.11.2021 11:01
Defne Samyeli’nin yeni sevgilisi kendisinden 9 yaş küçük! Defne’nin yeni sevgilisi olan o iş insanı bakın kim

Son günlerde sosyete kulislerinde, eskinin Türkiye güzeli, şimdinin popüler şarkıcısı Defne Samyeli'nin yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

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Defne Samyeli’nin yeni sevgilisi kendisinden 9 yaş küçük! Defne’nin yeni sevgilisi olan o iş insanı bakın kim

Herkes Defne Samyeli'nin eski aşkı Serdar Bilgili ile tekrar bir araya geldiğini konuşurken şarkıcının yeni bir aşka yelken açtığı kulağıma geldi. Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra uzun süredir sessiz kalan Samyeli, ayrılık sonrası kendini işine adamıştı.

Defne Samyeli’nin yeni sevgilisi kendisinden 9 yaş küçük! Defne’nin yeni sevgilisi olan o iş insanı bakın kim

Şimdilerde canlı müzik mekanlarında sahne alan 49 yaşındaki Samyeli, iş insanı Onur Arıkan ile yeni bir aşka yelken açmış. Samyeli'nin aşkı yeni değil.

Defne Samyeli’nin yeni sevgilisi kendisinden 9 yaş küçük! Defne’nin yeni sevgilisi olan o iş insanı bakın kim

Yaz aşkı olarak başlamış ve üç ayı aşkın süredir devam ediyormuş.

Defne Samyeli’nin yeni sevgilisi kendisinden 9 yaş küçük! Defne’nin yeni sevgilisi olan o iş insanı bakın kim

Cem Yılmaz ve Serdar Bilgili'den sonra Defne Samyeli'nin kalbine girmeyi başaran Onur Arıkan, iş insanı.

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