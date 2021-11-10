MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude babasıyla ilgili o yoruma kayıtsız kalmadı! Kötü yoruma bakın nasıl karşılık verdi
Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile birlikte jüri görevini üstlenen Mehmet Yalçınkaya, sert bakışları ve üslubuyla kimi zaman yarışmacıların korkulu rüyası olurken kimi zaman da babacan tavırlarıyla gönülleri fethetti. Mehmet Yalçınkaya'nın sosyal medyada en az kendisi kadar popüler olan kızı Suda ise babasının sert tavırlarıyla ilgili yapılan bir yoruma kayıtsız kalmadı. Bakın Sude Yalçınkaya yapılan olumsuz yoruma ne cevap verdi...
10.11.2021 01:39
- Son Güncelleme: 10.11.2021 01:39
MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, yarışmada verdiği kararlar kadar tavırlarıyla da adından sık sık söz ettirdi.
Mehmet Şef'in fenomen kızı Sude Yalçınkaya, bir takipçisinin babasıyla ilgili yaptığı eleştiriye verdiği yanıtla dikkat çekti.
Sude Yalçınkaya, Instagram hesabından paylaştığı siyah beyaz fotoğrafına yapılan ''Baban yarışmacılara ne kadar sert ama sana toz kondurmuyor'' yorumuna ''Değil mi ya! Aşkım benim seviyorum onu'' diyerek yanıt verdi.