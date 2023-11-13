Selahaddin Eyyubi'nin Nureddin Zengi'si Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşi bakın kim çıktı! 12 yıllık eşinden sessiz sedasız boşanmıştı! Meğer yeni eşiyle...

Başarılı oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu, 'Çemberimde Gül Oya' ve 'Sen Anlat Karadeniz' dizileriyle adını duyurduktan sonra özel hayatında yaşadığı değişimle gündemde. Nuroğlu, yıllar önce ilk eşi Çiçek Nuroğlu ile sessiz sedasız bir boşanma yaşamıştı. Şimdi ise ikinci evliliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşi...