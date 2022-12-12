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Haberler Magazin Tüm Türkiye Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soruya kilitlendi! Batu Alıcı ile birlikte heyecan hem de reyting zirve yaptı

Tüm Türkiye Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soruya kilitlendi! Batu Alıcı ile birlikte heyecan hem de reyting zirve yaptı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 3 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Ekranların sevilen yarışma programında üniversiteli Batu Alıcı tüm soruları bilerek 1 milyonluk soruyu açtırdı. 11 Aralık Pazar akşamı heyecan en üst seviyedeydi. Batu Alıcı, 1 Milyon TL'lik soruyu açtırdı. Tüm Türkiye o anlarda atv ekranlarının başına geçti. Heyecanın zirve yaptığı gecede Kim Milyoner Olmak İster? gecenin reytinglerinin zirvesine oturdu.

12.12.2022 11:35 - Son Güncelleme: 12.12.2022 11:35
Tüm Türkiye Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyon TL’lik soruya kilitlendi! Batu Alıcı ile birlikte heyecan hem de reyting zirve yaptı

Yarışmada attığı her adımla nefesleri kesen Batu Alıcı, finale kadar büyük bir başarıyla basamakları tamamladı. Kim Milyoner Olmak İster? tarihinin en dikkat çeken yarışmacıları arasına adını altın harflerle yazdıran Batu Alıcı, bir milyonluk soruyu açtırarak televizyon ekranlarında büyük bir heyecan yarattı.

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Tüm Türkiye Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyon TL’lik soruya kilitlendi! Batu Alıcı ile birlikte heyecan hem de reyting zirve yaptı

Kim Milyoner Olmak İster?'in bir milyon değerindeki sorusu "Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" oldu.

Tüm Türkiye Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyon TL’lik soruya kilitlendi! Batu Alıcı ile birlikte heyecan hem de reyting zirve yaptı

Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir? sorusunun doğru cevabı ise A şıkkı yani "Bala Hatun". Batu Alıcı, 400 bin TL'yi alıp yarışmadan çekilirken tüm Türkiye o anlarda ekran başına kilitlendi.

Tüm Türkiye Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyon TL’lik soruya kilitlendi! Batu Alıcı ile birlikte heyecan hem de reyting zirve yaptı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE HEYECAN ZİRVE YAPTI

Tüm Kişiler'de %9,81 izlenme oranı ve %21,79 izlenme payı, AB'de %9,35 izlenme oranı ve %21,09 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,57 izlenme oranı ve %19,88 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

Tüm Türkiye Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyon TL’lik soruya kilitlendi! Batu Alıcı ile birlikte heyecan hem de reyting zirve yaptı

Kim Milyoner Olmak İster'in Yeni Bölüm etiketi #MilyonlukSoru bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

#MilyonlukSoru birinci sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, #kimmilyonerolmakister de ikinci sırada bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

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