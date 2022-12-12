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Haberler Magazin İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in kızı çıka çıka bakın kim çıktı! O da ünlü bir oyuncuymuş haberimiz yok

İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in kızı çıka çıka bakın kim çıktı! O da ünlü bir oyuncuymuş haberimiz yok

İnce İnce Yasemince'de canlandırdığı; Kakılmış, Sürahi Hanım, Alican gibi tiplemelerle hafızalara kazınan Yasemin Yalçın ve eşi İlyas İlbey önceki gün verdikleri röportajda evliliklerinin sırrına ve özel hayatına dair bazı açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın kendisi gibi ünlü olan kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Yasemin Yalçın'ın bir dönem ortalığı kasıp kavuran kızı...

12.12.2022 10:55 - Son Güncelleme: 12.12.2022 10:55
İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey’in kızı çıka çıka bakın kim çıktı! O da ünlü bir oyuncuymuş haberimiz yok

İnce İnce Yasemince' dizisiyle birçok tiplemeye hayat veren ve performansıyla beğeni toplayan Yasemin Yalçın ve eşi İlyas İlbey verdikleri röportajda evliliklerine dair açıklamalarda bulundu.

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İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey’in kızı çıka çıka bakın kim çıktı! O da ünlü bir oyuncuymuş haberimiz yok

Yasemin Yalçın eşi hakkında 'Öğrenciliğinden beri İlyas ile beraberim ama sanki onca sene geçmemiş gibi. Hani sanki biz evleneli 10 sene olmuş gibi. Doğalız evde de... İşimizi eve getirmiyoruz. Ev hayatımız başlıyor. Sıradan insanlar gibi yaşamayı seviyoruz. Kırmızı halılarda dolaşmayı seven kişiler değiliz. Bizim en vefalı dostumuz halkımız oldu. Çocuklarımızı da öyle yetiştirdik. Hep etrafına yardımcı olan, vefası olan çocuklar. Çok mutluyum o konuda.' ifadelerini kullandı.

İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey’in kızı çıka çıka bakın kim çıktı! O da ünlü bir oyuncuymuş haberimiz yok

Öte yandan sosyal medyada bir anda gündem olan Yalçın'ın hayatı da merak konusu oldu.

İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey’in kızı çıka çıka bakın kim çıktı! O da ünlü bir oyuncuymuş haberimiz yok

Meslektaşı İlyas İlbey ile evli olan oyuncunun özellikle ailesi araştırıldı. Yalçın'ın kendisi gibi ünlü olan kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı.

İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey’in kızı çıka çıka bakın kim çıktı! O da ünlü bir oyuncuymuş haberimiz yok

İşte başta Yasemin Yalçın olmak üzere ünlü isimler ve çocukları...

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