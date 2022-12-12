İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey’in kızı çıka çıka bakın kim çıktı! O da ünlü bir oyuncuymuş haberimiz yok

Yasemin Yalçın eşi hakkında 'Öğrenciliğinden beri İlyas ile beraberim ama sanki onca sene geçmemiş gibi. Hani sanki biz evleneli 10 sene olmuş gibi. Doğalız evde de... İşimizi eve getirmiyoruz. Ev hayatımız başlıyor. Sıradan insanlar gibi yaşamayı seviyoruz. Kırmızı halılarda dolaşmayı seven kişiler değiliz. Bizim en vefalı dostumuz halkımız oldu. Çocuklarımızı da öyle yetiştirdik. Hep etrafına yardımcı olan, vefası olan çocuklar. Çok mutluyum o konuda.' ifadelerini kullandı.