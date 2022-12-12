İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in kızı çıka çıka bakın kim çıktı! O da ünlü bir oyuncuymuş haberimiz yok
İnce İnce Yasemince'de canlandırdığı; Kakılmış, Sürahi Hanım, Alican gibi tiplemelerle hafızalara kazınan Yasemin Yalçın ve eşi İlyas İlbey önceki gün verdikleri röportajda evliliklerinin sırrına ve özel hayatına dair bazı açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın kendisi gibi ünlü olan kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Yasemin Yalçın'ın bir dönem ortalığı kasıp kavuran kızı...
İnce İnce Yasemince' dizisiyle birçok tiplemeye hayat veren ve performansıyla beğeni toplayan Yasemin Yalçın ve eşi İlyas İlbey verdikleri röportajda evliliklerine dair açıklamalarda bulundu.
Yasemin Yalçın eşi hakkında 'Öğrenciliğinden beri İlyas ile beraberim ama sanki onca sene geçmemiş gibi. Hani sanki biz evleneli 10 sene olmuş gibi. Doğalız evde de... İşimizi eve getirmiyoruz. Ev hayatımız başlıyor. Sıradan insanlar gibi yaşamayı seviyoruz. Kırmızı halılarda dolaşmayı seven kişiler değiliz. Bizim en vefalı dostumuz halkımız oldu. Çocuklarımızı da öyle yetiştirdik. Hep etrafına yardımcı olan, vefası olan çocuklar. Çok mutluyum o konuda.' ifadelerini kullandı.
Meslektaşı İlyas İlbey ile evli olan oyuncunun özellikle ailesi araştırıldı. Yalçın'ın kendisi gibi ünlü olan kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı.