Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'i dudak dudağa sızdırıldı eyvah eyvah! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in bu hali kazanı kaynattı
Star Tv ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını sezona öyle bir giriş yaptı ki, konuşulmadan bir gün bile geçmiyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu izleyiciler tarafında birbiriyle çok yakıştırılırken, Saraçoğlu uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamasına rağmen dedikoduların ardı arkası kesilmedi. Bir yanda tüm bunlar olurken sosyal medyaya sızan bir görüntü ortalığın karışmasına yetti de arttı bile. İşte haberin detayları...
12.12.2022 12:20 - Son Güncelleme: 12.12.2022 12:52
Yalı Çapkını'nın birbirlerine çok yakıştırılan başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun sosyal medyaya sızan dudak dudağa görüntüleri ortalığı salladı. İşte detaylar...
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını'nda yan yan geldiklerinden beri dedikoduların ardı arkası kesilmiyor.
Bir yandan da Afra Sarçaoğlu, 2018 yılında İyi Oyun adlı dizinin setinde tanıştığı Mert Yazıcıoğlu ile birlikte.
Bu üçlü geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde yan yana gelmiş, Saraçoğlu'nun bir anda Mert Ramazan Demir'in eline tutmaya çalıştığı anlar çok konuşulmuştu.