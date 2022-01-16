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Haberler Magazin Tüm kostümlerini unutun! Gülşen bu kez sahnede sınır tanımadı! Gözler İzzet Yıldızhan’a çevrildi ‘Az daha konuşsanız çıplak çıkacak’

Tüm kostümlerini unutun! Gülşen bu kez sahnede sınır tanımadı! Gözler İzzet Yıldızhan’a çevrildi ‘Az daha konuşsanız çıplak çıkacak’

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, geçen günlerde iddialı kostümlerle konuşulan Hande Yener, Gülşen ve Hadise gibi ünlü isimler için "Külotla da çıkmasınlar bir zahmet!" ifadelerini kullanmıştı. Yıldızhan'ın açıklamasına ilk cevap Hande Yener'den gelirken sessizliğini koruyan Gülşen sahne kostümüyle yine olay oldu. Tamamen transparan olan elbisesiyle sahneye çıkan şarkıcı, görenleri şaşkına çevirdi. Gülşen'in sahne kostümü sosyal medyaya damga vururken tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte Gülşen'in olay olan o kostümü ve gelen tepkilerden bazıları...

16.01.2022 01:06 - Son Güncelleme: 16.01.2022 01:51
Tüm kostümlerini unutun! Gülşen bu kez sahnede sınır tanımadı! Gözler İzzet Yıldızhan’a çevrildi ‘Az daha konuşsanız çıplak çıkacak’

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, geçen günlerde "Külotla da çıkmasınlar bir zahmet!" sözleriyle dikkat çekmişti. Yıldızhan'ın açıklamasının ardından gözler iddialı kostümlerle konuşulan Hande Yener, Gülşen ve Hadise'ye çevrilmişti.

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Tüm kostümlerini unutun! Gülşen bu kez sahnede sınır tanımadı! Gözler İzzet Yıldızhan’a çevrildi ‘Az daha konuşsanız çıplak çıkacak’

Hande Yener sosyal medya üzerinden Yıldızhan'a cevap verirken suskunluğunu koruyan Gülşen, sahne kostümüyle yine olay oldu.

Tüm kostümlerini unutun! Gülşen bu kez sahnede sınır tanımadı! Gözler İzzet Yıldızhan’a çevrildi ‘Az daha konuşsanız çıplak çıkacak’

Bir mekanda sahne alan Gülşen'in tamamen transparan olan kıyafetini görenler şaşkına döndü.

Tüm kostümlerini unutun! Gülşen bu kez sahnede sınır tanımadı! Gözler İzzet Yıldızhan’a çevrildi ‘Az daha konuşsanız çıplak çıkacak’

Konser görüntülerinin sosyal medyaya düşmesiyle kısa sürede gündem olan şarkıcıya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Tüm kostümlerini unutun! Gülşen bu kez sahnede sınır tanımadı! Gözler İzzet Yıldızhan’a çevrildi ‘Az daha konuşsanız çıplak çıkacak’

TEPKİ YAĞDI!
Sosyal medya kullanıcıları, şu yorumlarda bulundu: "Kimse yorum yapmasın artık hakkında bence. Yoksa bu gidişle çıplak çıkacak sahneye. Millet konuştukça daha çok soyunuyor. İzleyenler utandı, kendisi utanmıyor. Eskiden sahnenin de bir adabı vardı o da gitti elden"

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