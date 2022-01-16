Tüm kostümlerini unutun! Gülşen bu kez sahnede sınır tanımadı! Gözler İzzet Yıldızhan’a çevrildi ‘Az daha konuşsanız çıplak çıkacak’
Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, geçen günlerde iddialı kostümlerle konuşulan Hande Yener, Gülşen ve Hadise gibi ünlü isimler için "Külotla da çıkmasınlar bir zahmet!" ifadelerini kullanmıştı. Yıldızhan'ın açıklamasına ilk cevap Hande Yener'den gelirken sessizliğini koruyan Gülşen sahne kostümüyle yine olay oldu. Tamamen transparan olan elbisesiyle sahneye çıkan şarkıcı, görenleri şaşkına çevirdi. Gülşen'in sahne kostümü sosyal medyaya damga vururken tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte Gülşen'in olay olan o kostümü ve gelen tepkilerden bazıları...
16.01.2022 01:06
- Son Güncelleme: 16.01.2022 01:51
Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, geçen günlerde "Külotla da çıkmasınlar bir zahmet!" sözleriyle dikkat çekmişti. Yıldızhan'ın açıklamasının ardından gözler iddialı kostümlerle konuşulan Hande Yener, Gülşen ve Hadise'ye çevrilmişti.
Hande Yener sosyal medya üzerinden Yıldızhan'a cevap verirken suskunluğunu koruyan Gülşen, sahne kostümüyle yine olay oldu.