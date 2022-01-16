Tüm kostümlerini unutun! Gülşen bu kez sahnede sınır tanımadı! Gözler İzzet Yıldızhan’a çevrildi ‘Az daha konuşsanız çıplak çıkacak’

TEPKİ YAĞDI!

Sosyal medya kullanıcıları, şu yorumlarda bulundu: "Kimse yorum yapmasın artık hakkında bence. Yoksa bu gidişle çıplak çıkacak sahneye. Millet konuştukça daha çok soyunuyor. İzleyenler utandı, kendisi utanmıyor. Eskiden sahnenin de bir adabı vardı o da gitti elden"