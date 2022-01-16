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Haberler Magazin Melis Sezen hem dekoltede hem yırtmaçta sınır tanımadı! Bastonla yaptığı paylaşım fena ti'ye alındı ‘Tutuyorsun çünkü elinde şu an’

Melis Sezen hem dekoltede hem yırtmaçta sınır tanımadı! Bastonla yaptığı paylaşım fena ti'ye alındı ‘Tutuyorsun çünkü elinde şu an’

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, bir ödül töreninde yaptığı konuşmayla uzun süre gündem olmuştu. Ödülüyle birlikte konuşma yapan Sezen'in 'Bunu tutuyorum çünkü şu an elimde' sözleri günlerce konuşulmuş ve sosyal medyada ti'ye alınmıştı. Ünlü oyuncu, bu kez eline aldığı bastonla ilginç bir paylaşımda bulundu. Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesi ile kamera karşısına geçen Sezen'in bastonla yaptığı hareketleri gören takipçileri 'Tutuyorsun çünkü elinde şu an' tarzında yorumlar yaparak oyuncuyu bir kez daha ti'ye aldı. Hem iddialı elbisesiyle hem de hareketleriyle dikkat çeken Sezen yine sosyal medyaya damga vurdu. İşte o paylaşım...

16.01.2022 00:04 - Son Güncelleme: 16.01.2022 00:25
Melis Sezen hem dekoltede hem yırtmaçta sınır tanımadı! Bastonla yaptığı paylaşım fena ti’ye alındı ‘Tutuyorsun çünkü elinde şu an’

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, bir ödül töreninde yaptığı konuşmayla uzun süre gündem olmuştu.

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Melis Sezen hem dekoltede hem yırtmaçta sınır tanımadı! Bastonla yaptığı paylaşım fena ti’ye alındı ‘Tutuyorsun çünkü elinde şu an’

Sezen, ödül verildikten sonra yaptığı konuşmada "Bunu tutuyorum çünkü şu an elimde" diyerek törenine damgasını vurmuştu.

Melis Sezen hem dekoltede hem yırtmaçta sınır tanımadı! Bastonla yaptığı paylaşım fena ti’ye alındı ‘Tutuyorsun çünkü elinde şu an’

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran genç oyuncu, yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Melis Sezen hem dekoltede hem yırtmaçta sınır tanımadı! Bastonla yaptığı paylaşım fena ti’ye alındı ‘Tutuyorsun çünkü elinde şu an’

Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesi ile kamera karşısına geçen Sezen'in bastonla ilginç hareketlerde bulundu ve o anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Melis Sezen hem dekoltede hem yırtmaçta sınır tanımadı! Bastonla yaptığı paylaşım fena ti’ye alındı ‘Tutuyorsun çünkü elinde şu an’

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum alarak gündem oldu.

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