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Haberler Magazin Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızından romantik kutlama! Hülya Avşar'ın eski damadını kapan Melisa Ural sevgilisiyle düşman çatlattı

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızından romantik kutlama! Hülya Avşar'ın eski damadını kapan Melisa Ural sevgilisiyle düşman çatlattı

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızından romantik kutlama! Hülya Avşar'ın eski damadını kapan Melisa Ural sevgilisiyle düşman çatlattı... Geçtiğimiz günlerde Melisa'nın babası Hakan Ural'ın doğum gününde aşkın ilk karesi ortaya çıkmıştı, ardından ise baba Ural, müstakbel damadı için, "Aslan gibi, ben sevdim. Çok terbiyeli, iyi kalpli ve saygılı bir çocuk. 1 sene oldu, kızımı hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Ona müteşekkirim kızımı çok mutlu ettiği için. Ailesine de saygı duyuyorum, kızıma verdikleri değer ve önemden ötürü. Çok mutluyum bir baba olarak" demişti. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural Instagram'dan paylaştığı karelerle, 'düşman çatlattı' dedirtti. İşte Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile yaşadığı aşkın ardından gönlünü Melisa Ural'a kaptıran Alaattin Kadayıfçıoğlu...

16.01.2022 09:03 - Son Güncelleme: 16.01.2022 09:26
Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızından romantik kutlama! Hülya Avşar’ın eski damadını kapan Melisa Ural sevgilisiyle düşman çatlattı

SEVGİLİSİYLE DÜŞMAN ÇATLATTI

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızından romantik kutlama! Hülya Avşar'ın eski damadını kapan Melisa Ural sevgilisiyle düşman çatlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızından romantik kutlama! Hülya Avşar’ın eski damadını kapan Melisa Ural sevgilisiyle düşman çatlattı

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yollarını geçtiğimiz yıl ayırmıştı. Alaattin Kadayıfçıoğlu, geçen ağustos ayında ise Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızından romantik kutlama! Hülya Avşar’ın eski damadını kapan Melisa Ural sevgilisiyle düşman çatlattı

Geçen günlerde Hakan Ural'ın doğum günü kutlamasına katılan Alaattin Kadayıfçıoğlu için 'aileye girdi' yorumları yapılmıştı. Kadayıfçıoğlu, son olarak ise Hakan Ural'ın açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızından romantik kutlama! Hülya Avşar’ın eski damadını kapan Melisa Ural sevgilisiyle düşman çatlattı

Canlı yayında müstakbel damadı ile ilgili konuşan Hakan Ural, "Aslan gibi, ben sevdim. Çok terbiyeli, iyi kalpli ve saygılı bir çocuk. 1 sene oldu, kızımı hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Ona müteşekkirim kızımı çok mutlu ettiği için. Ailesine de saygı duyuyorum, kızıma verdikleri değer ve önemden ötürü. Çok mutluyum bir baba olarak" demişti.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızından romantik kutlama! Hülya Avşar’ın eski damadını kapan Melisa Ural sevgilisiyle düşman çatlattı

Hülya Avşar'ın kızı Zehra'nın ardından Sibel Can'ın kızı Melisa ile aşk yaşayan Alaattin Kadayıfçıoğlu, sevgilisinin profilinde boy gösteriyor.

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