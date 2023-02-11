Tüm ekip oradayken Somer Sivrioğlu gitmemişti! Somer Şef'in neden Masterchef ekibine katılmadığı ortaya çıktı "Olmak isterdim... "
Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem sonrası tüm Türkiye deprem bölgeleri için seferber oldu. Magazin dünyasının pek çok ismi deprem bölgelerine akın etti. Masterchef jüri üyeleri ve eski yarışmacıları da deprem bölgelerine gidenler arasındaydı ancak eksik bir isim vardı. O da jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu. Somer Şef'in neden deprem bölgesine gitmediği otaya çıktı.
11.02.2023 16:01 - Son Güncelleme: 11.02.2023 16:01
Tüm Masterchef ekibinin deprem bölgesine gidip, Somer Sivrioğlu'nun neden gitmediği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu başta olmak üzere Güzide Mertcan, Cemre Uyanık, Batuhan Bayır ve daha birçok MasterChef yarışmacısı Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya gibi illerde mutfak kurup yemek yapacak.