MasterChef 2020 Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı da deprem bölgesine koştu! Mehmet Yalçınkaya'nın profilinde ortaya çıktı
MasterChef 2020 Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı da deprem bölgesine koştu! Depremzedelere sıcak yemek yapan Serhat Doğramacı, Mehmet Yalçınkaya'nın Instagram hesabında ortaya çıktı. Emir Elidemir, Fatma Nur Uçar, Tolga Şener, Görkem Ünal ve Barış Demir'in de yer aldığı mutfak ekibi ve şefleri ile birlikte Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde depremzedeler için yemek yapan Mehmet Yalçınkaya'dan dikkat eden paylaşımlar...
MasterChef 2020 Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı da deprem bölgesine koştu! Mehmet Yalçınkaya ile birlikte depremzedelere sıcak yemek yapıyor...
7.7'lik deprem sonrası ünlüler el ele... Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Magazin dünyasının ünlü isimleri el ele vererek yardıma koştu.
Mehmet Yalçınkaya MasterChef ekibiyle deprem bölgesinde! Emir Elidemir, Fatma Nur Uçar, Tolga Şener, Görkem Ünal ve Barış Demir de orada...
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya da bu isimler arasında yer alıyor. MasterChef ekibinin de yer aldığı şeflerle birlikte 10 ilde de depremzedeler için mutfak kuruldu.