Vav TV İzle
Haberler Magazin MasterChef 2020 Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı da deprem bölgesine koştu! Mehmet Yalçınkaya'nın profilinde ortaya çıktı

MasterChef 2020 Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı da deprem bölgesine koştu! Mehmet Yalçınkaya'nın profilinde ortaya çıktı

MasterChef 2020 Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı da deprem bölgesine koştu! Depremzedelere sıcak yemek yapan Serhat Doğramacı, Mehmet Yalçınkaya'nın Instagram hesabında ortaya çıktı. Emir Elidemir, Fatma Nur Uçar, Tolga Şener, Görkem Ünal ve Barış Demir'in de yer aldığı mutfak ekibi ve şefleri ile birlikte Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde depremzedeler için yemek yapan Mehmet Yalçınkaya'dan dikkat eden paylaşımlar...

11.02.2023 16:50 - Son Güncelleme: 11.02.2023 16:54
MasterChef 2020 Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı da deprem bölgesine koştu! Mehmet Yalçınkaya’nın profilinde ortaya çıktı

MasterChef 2020 Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı da deprem bölgesine koştu! Mehmet Yalçınkaya ile birlikte depremzedelere sıcak yemek yapıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
MasterChef 2020 Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı da deprem bölgesine koştu! Mehmet Yalçınkaya’nın profilinde ortaya çıktı

7.7'lik deprem sonrası ünlüler el ele... Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Magazin dünyasının ünlü isimleri el ele vererek yardıma koştu.

MasterChef 2020 Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı da deprem bölgesine koştu! Mehmet Yalçınkaya’nın profilinde ortaya çıktı

Mehmet Yalçınkaya MasterChef ekibiyle deprem bölgesinde! Emir Elidemir, Fatma Nur Uçar, Tolga Şener, Görkem Ünal ve Barış Demir de orada...

MasterChef 2020 Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı da deprem bölgesine koştu! Mehmet Yalçınkaya’nın profilinde ortaya çıktı

Bugün Yalçınkaya'nın profilinde 2020 MasterChef birincisi Serhat Doğramacı'nın da olduğu görüldü.

MasterChef 2020 Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı da deprem bölgesine koştu! Mehmet Yalçınkaya’nın profilinde ortaya çıktı

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya da bu isimler arasında yer alıyor. MasterChef ekibinin de yer aldığı şeflerle birlikte 10 ilde de depremzedeler için mutfak kuruldu.

SON DAKİKA