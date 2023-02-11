Sinan Akçıl'ın minik depremzede Duru ile düeti kalpleri ısıttı! Hatay'da yılın düeti gerçekleşti o anlara ünlülerden mesaj yağdı: "Cansınız"
Sinan Akçıl'ın minik depremzede Duru ile düeti kalpleri ısıttı! Hatay'da yılın düeti gerçekleşti o anlara ünlülerden mesaj yağdı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ürkiye'yi yasa boğan depremin ardından ünlülerden peş peşe yardımlar geliyor. Sinan Akçıl da o ünlüler arasında yer alıyor. Yaptığı bağışın yanı sıra deprem bölgesine giden ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, depremzede Duru ile yaptığı düetle sosyal medyada dikkat çekti. O anları görenler "Allah sizdzen razı olsun" , "Cansınız siz" yorumları yaptı.
Sinan Akçıl'ın minik depremzede Duru ile düeti kalpleri ısıttı! Hatay'da yılın düeti gerçekleşti o anlara ünlülerden mesaj yağdı. Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından Sinan Akçıl da depremzedelere desteğini esirgemeyen ünlüler arasındaydı.
Önceki gün bir dönem aşk yaşadığı Romanyalı sevgilisi Otilia'ya tepki gösteren Sinan Akçıl yazdığı yorumla gündeme gelmişti.
Romanyalı şarkıcı Otilia, son paylaşımında bir çekimden videosunu yayınladı. Sinan Akçıl, Otilia'nın paylaşımına "Hani Türkiye senin ikinci evindi, bunu söylüyordun hep! Video çektirmeyi bırakıp gelsen de buradaki insanlara yardım etsen daha iyi olmaz mı???" yorumunda bulunmuştu.
Yaptığı bağışın yanı sıra deprem bölgesine de giderek yaraları sarmaya çalışan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, minik Duru ile kalpleri ısıttı.
Akçıl'ın, "Çok üzgünüm ama YILIN düeti konusu az önce ANTAKYA Hatay'da DURU ile kapanmıştır. Yaraları sarma zamanı. Duru ailesi ile Çadırkent'e yerleşmiş ve umut dolu" notuyla yaptığı paylaşım yüzlerde tebessüm bıraktı.