Survivor Murat Eken’in eski sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Hem eski eşi hem de eski sevgilisi ünlü meğer Murat Eken...

Şu sıralar Survivor'ın hedef tahtasında Murat Eken var. Yarışmacılara farklı farklı beyanlarda bulunduğu ve adayı karıştırdığı iddia edilen Murat Eken'in önceki gün takım arkadaşı Nefise'yle ettiği kavga çok konuşuldu.