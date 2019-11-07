Bir Zamanlar Çukurova’nın iki güzeli Hilal Altınbilek ile Melike İpek Yalova arasındaki fark şaşırttı!
Bir Zamanlar Çukurova, atv ekranlarında serüvenine hız kesmeden devam ediyor... Aşkın, kavganın, hırsın, zalimin ve mazlumun bir arada olduğu Bir Zamanlar Çukurova, izleyici ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başarılı oyunculuklar da işin cabası... Özellikle dizinin Müjgan'ı ve Züleyha'sını canlandıran iki güzel Melike İpek Yalova ve Hilal Altınbilek, oyunculukları ile kendilerini izlettiriyor. Yılmaz'a olan aşklarıyla Bir Zamanlar Çukurova'da sürekli karşı karşıya kalan bu iki güzel arasındaki fark şaşırttı. Melike İpek Yalova ve Hilal Altınbilek'in boylarını duyunca şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Melike İpek Yalova olmak üzere, ünlülerin boyları... Bazılarına şaşıp kalmamak neredeyse imkansız.
atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova, perşembe akşamlarına imzasını atmaya, herkesi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde dizinin iki güzeli Müjgan ve Züleyha yine karşı karşıya gelecek.
Demir Yaman bütün Adana'yı çiftlikte ağırlayacaktır ve Gaffur bu davetin her detayı ile ilgilenerek kendini yine çok önemli hissetmektedir. Ama yine çok düşünmeden hareket edecektir. Valinin verdiği davet, Çukurova'nın tüm ileri gelenlerini buluşturur. Behice bu davette Züleyha ile ilk kez karşılaşacak ve güzelliğini Müjgan'ı uyaracak kadar tehlikeli bulacaktır! Yılmaz ve Züleyha yine başkalarının eşleri olarak karşı karşıyadır! Züleyha, artık kaderine razıdır. Ancak Müjgan'ın boynunda gördüğü kolye, tüm moralini bozacaktır.
Bir Zamanlar Çukurova'nın iki parlayan yıldızı oldular. Başarılı oyunculuklarıyla dikkat çeken Melike İpek Yalova ve Hilal Altınbilek takipçilerinin merakla takip ettiği iki isim oldular. Melike İpek Yalova'nın ve Hilal Altınbilek'in boyunu öğrenen takipçileri ise çok şaşırıyor. İşte merak edenler için iki ünlü yıldızın ve diğer ünlü isimlerin boyları…