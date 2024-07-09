Mehmet Ali Erbil'in gözdesiydi sırra kadem bastı! Emel Özkızıltaş'ın son haline bakın şimdilerde 38 yaşında! "Öldüresi var beni" sözüyle...

Stil yarışması "İşte Benim Stilim" ile adını duyuran Emel Özkızıltaş, daha sonra şansını sunuculukta denemiş ve Mehmet Ali Erbil'in programı "Çarkıfelek"te hosteslik yapmıştı. Bir dönem "Gelinim Mutfakta"da konuk sunuculuk da yapan Özkızıltaş, sonrasında ekranlardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Özkızıltaş'ın değişimi, takipçilerini şaşkına çevirdi.