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Mehmet Ali Erbil'in gözdesiydi sırra kadem bastı! Emel Özkızıltaş'ın son haline bakın şimdilerde 38 yaşında! "Öldüresi var beni" sözüyle...

Stil yarışması "İşte Benim Stilim" ile adını duyuran Emel Özkızıltaş, daha sonra şansını sunuculukta denemiş ve Mehmet Ali Erbil'in programı "Çarkıfelek"te hosteslik yapmıştı. Bir dönem "Gelinim Mutfakta"da konuk sunuculuk da yapan Özkızıltaş, sonrasında ekranlardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Özkızıltaş'ın değişimi, takipçilerini şaşkına çevirdi.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 12:31 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 12:31
Mehmet Ali Erbil’in gözdesiydi sırra kadem bastı! Emel Özkızıltaş’ın son haline bakın şimdilerde 38 yaşında! Öldüresi var beni sözüyle... 1

Yasemin Koşal'dan Asena'ya, Fatmagül Fakı'dan Özlem Yıldız'a kadar pek çok isim, bir dönem Çarkıfelek'in şaşalı dünyasında yerini almıştı.

Mehmet Ali Erbil’in gözdesiydi sırra kadem bastı! Emel Özkızıltaş’ın son haline bakın şimdilerde 38 yaşında! Öldüresi var beni sözüyle... 2

Emel Özkızıltaş'ın Çarpıcı Dönüşümü

Çarkıfelek'te uzun süre hosteslik yapan isimlerden biri olan Emel Özkızıltaş ise, programla yakaladığı çıkış ve geçirdiği değişimle adından söz ettiriyor.

Mehmet Ali Erbil’in gözdesiydi sırra kadem bastı! Emel Özkızıltaş’ın son haline bakın şimdilerde 38 yaşında! Öldüresi var beni sözüyle... 3

"İşte Benim Stilim" yarışmasındaki "Öldüresi var beni" çıkışıyla hafızalara kazınan, cilveli tavırları ve enerjisiyle dikkat çeken Özkızıltaş, Çarkıfelek'te de adından sıkça bahsettirmeyi başarmıştı.

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