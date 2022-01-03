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Haberler Magazin Tuğba Özerk sahneye zil zurna sarhoş çıktı dili dönmedi yerlerde sürüklendi! İzleyicilerden tepki yağdı: "Yılbaşı gecemizi mahvetti"

Tuğba Özerk sahneye zil zurna sarhoş çıktı dili dönmedi yerlerde sürüklendi! İzleyicilerden tepki yağdı: "Yılbaşı gecemizi mahvetti"

Tuğba Özerk sahneye zil zurna sarhoş çıktı, yerlerde sürüklendi...Yılbaşı gecesinde Antalya'da bir otelde dinleyicilerle buluşan ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in sahnedeki değişik tavırları ve şarkıyı söyleyememesi olay oldu. Bir dinleyici, görüntüleri sosyal medyada paylaştı ve "Gecemizi mahvetti, sahneye sarhoş çıktı" iddiasında bulundu. O anlar kısa sürede sosyal medyada da tepki aldı.

03.01.2022 09:42 - Son Güncelleme: 03.01.2022 10:25
Tuğba Özerk sahneye zil zurna sarhoş çıktı dili dönmedi yerlerde sürüklendi! İzleyicilerden tepki yağdı: Yılbaşı gecemizi mahvetti

ŞARKI SÖYLEYEMEDİ, YERLERDE SÜRÜKLENDİ!

Tuğba Özerk sahneye zil zurna sarhoş çıktı dili dönmedi yerlerde sürüklendi! Ünlü şarkıcının o hallerine tepki yağdı...

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Tuğba Özerk sahneye zil zurna sarhoş çıktı dili dönmedi yerlerde sürüklendi! İzleyicilerden tepki yağdı: Yılbaşı gecemizi mahvetti

Tuğba Özerk, yılbaşı gecesinde Antalya'da bir otelde dinleyicilerle bir araya geldi. Ünlü şarkıcının sahnedeki değişik tavırları ve şarkıyı söyleyememesi olay oldu.

Tuğba Özerk sahneye zil zurna sarhoş çıktı dili dönmedi yerlerde sürüklendi! İzleyicilerden tepki yağdı: Yılbaşı gecemizi mahvetti

Sahnede şarkılarını söyleyemeyen Özerk, ayakta bile duramayıp düştü.

Tuğba Özerk sahneye zil zurna sarhoş çıktı dili dönmedi yerlerde sürüklendi! İzleyicilerden tepki yağdı: Yılbaşı gecemizi mahvetti

"GECEMİZİ MAHVETTİ"

Sahnedeki değişik tavırlarıyla birlikte şarkıları da düzgün okuyamadığı gözlemlenen ünlü şarkıcı hakkında, bir dinleyici sosyal medyadan görüntüleri de paylaşarak "Gecemizi mahvetti, sahneye sarhoş çıktı" iddiasında bulundu.

Tuğba Özerk sahneye zil zurna sarhoş çıktı dili dönmedi yerlerde sürüklendi! İzleyicilerden tepki yağdı: Yılbaşı gecemizi mahvetti

"REZİL ETTİLER"

Özerk, geçtiğimiz aylarda popçu Edis, Zeynep Bastık ve 'Reynmen'i eleştirmişti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, "Hep mi ritim aynı olur ya? Edoş, Zeynoş bir de Reynoş çıktı başımıza... Bir de birliktelik kurmuşlar. Bu pop müziği rezil eden insanlar... Öperim." ifadelerini kullanmıştı.

Tuğba Özerk sahneye zil zurna sarhoş çıktı dili dönmedi yerlerde sürüklendi! İzleyicilerden tepki yağdı: Yılbaşı gecemizi mahvetti
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