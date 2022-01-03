Tuğba Özerk sahneye zil zurna sarhoş çıktı dili dönmedi yerlerde sürüklendi! İzleyicilerden tepki yağdı: "Yılbaşı gecemizi mahvetti"

"REZİL ETTİLER"

Özerk, geçtiğimiz aylarda popçu Edis, Zeynep Bastık ve 'Reynmen'i eleştirmişti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, "Hep mi ritim aynı olur ya? Edoş, Zeynoş bir de Reynoş çıktı başımıza... Bir de birliktelik kurmuşlar. Bu pop müziği rezil eden insanlar... Öperim." ifadelerini kullanmıştı.