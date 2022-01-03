Tuğba Özerk sahneye zil zurna sarhoş çıktı dili dönmedi yerlerde sürüklendi! İzleyicilerden tepki yağdı: "Yılbaşı gecemizi mahvetti"
Tuğba Özerk sahneye zil zurna sarhoş çıktı, yerlerde sürüklendi...Yılbaşı gecesinde Antalya'da bir otelde dinleyicilerle buluşan ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in sahnedeki değişik tavırları ve şarkıyı söyleyememesi olay oldu. Bir dinleyici, görüntüleri sosyal medyada paylaştı ve "Gecemizi mahvetti, sahneye sarhoş çıktı" iddiasında bulundu. O anlar kısa sürede sosyal medyada da tepki aldı.
03.01.2022 09:42
- Son Güncelleme: 03.01.2022 10:25
ŞARKI SÖYLEYEMEDİ, YERLERDE SÜRÜKLENDİ!
Tuğba Özerk sahneye zil zurna sarhoş çıktı dili dönmedi yerlerde sürüklendi! Ünlü şarkıcının o hallerine tepki yağdı...
Tuğba Özerk, yılbaşı gecesinde Antalya'da bir otelde dinleyicilerle bir araya geldi. Ünlü şarkıcının sahnedeki değişik tavırları ve şarkıyı söyleyememesi olay oldu.
"REZİL ETTİLER"
Özerk, geçtiğimiz aylarda popçu Edis, Zeynep Bastık ve 'Reynmen'i eleştirmişti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, "Hep mi ritim aynı olur ya? Edoş, Zeynoş bir de Reynoş çıktı başımıza... Bir de birliktelik kurmuşlar. Bu pop müziği rezil eden insanlar... Öperim." ifadelerini kullanmıştı.