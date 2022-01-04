Masterchef'ten elenen Burcu Önal bu gerçekle sağ gösterip sol vurdu 'Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyorduk!' Meğer eşi...
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'e son olarak veda eden isim, yarışmanın en iddialılarından olan Burcu Önal oldu. Asya mutfağına olan tutkusuyla bilinen, yarışmada sık sık polemiklere giren Burcu Önal, yarışmaya ağlaya ağlaya veda etti. Burcu Önal'ın duygusal vedası sonrası herkes kimdir, aslen nereli, eşi, kaç yaşında, hayatı gibi detayları merak ederken, hakkında yapılan bir yorum ortalığı karıştırdı. Bu yorum Burcu Önal'ın merak edilen eşi hakkındaydı. İşte Masterchef elemesinde yaşananlar ve Burcu Önal hakkında tüm merak edilenler.
MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Burcu, Tahsin ve Hasan eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Yarışmacılar şeflerin verdiği tabakları en iyi şekilde yapmak ve elenmemek için büyük mücadele verdi.
MasterChef eleme gecesindeki ikinci turda yarışmacılardan Somer Sivrioğlu'nun tarifiyle uskumru dolması yapmaları istendi.
Verilen süre sonunda ünlü şefler, yarışmacıların yemeklerini tadarak puanlarını verdi. İki turda da şeflerden en yüksek puanı alan isim Tahsin oldu. Toplamda 45 puana ulaşan Tahsin, MasterChef'te ilk 5 yarışmacı arasına girmeyi başardı.
Şeflerin oylamaları sonucunda Burcu toplamda 27, Hasan ise 36 puan aldı. Böylece MasterChef Türkiye'den elenen son yarışmacı Burcu Önal oldu.
Şeflerin elendiğini açıklamasından sonra veda konuşması yapan Burcu duygusal anlar yaşadı. MasterChef'ten elenen Burcu veda anında gözyaşlarını tutamadı.