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Haberler Magazin Tuğba Özay’ın AFAD çadırlarının önünde çektiği video olay oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Bunları görünce ben utanıyorum...”

Tuğba Özay’ın AFAD çadırlarının önünde çektiği video olay oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Bunları görünce ben utanıyorum...”

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizde büyük yıkımlara neden olan depremler, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Asrın felaketinin ardından Türk milleti el ele verip yaraları sarmaya çalışırken sosyal medya üzerinden yapılan bazı paylaşımlar ise vatandaşları çileden çıkardı. Son olarak AFAD çadırlarının önünde video çeken Tuğba Özay'ın görüntüleri tepkilerin odağında yer aldı. "Çadır yok" diyen Özay'ın paylaşımına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı kayıtsız kalamadı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Hep oyun, operasyon peşinde" derken bir başkası "Kamerayı alan şov yapmaya başlıyor" dedi.

takvim.com.tr
22.02.2023 23:47 - Son Güncelleme: 23.02.2023 00:12
Tuğba Özay’ın AFAD çadırlarının önünde çektiği video olay oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Bunları görünce ben utanıyorum...”

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem felaketi sonrası tüm Türkiye yasa boğuldu.

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Tuğba Özay’ın AFAD çadırlarının önünde çektiği video olay oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Bunları görünce ben utanıyorum...”

Asrın felaketinin ardından Türk milleti el ele verip yaraları sarmaya çalışırken sosyal medya üzerinden yapılan bazı paylaşımlar ise vatandaşları çileden çıkardı.

Tuğba Özay’ın AFAD çadırlarının önünde çektiği video olay oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Bunları görünce ben utanıyorum...”

Son olarak AFAD çadırlarının önünde video çeken Tuğba Özay'ın görüntüleri tepkilerin odağında yer aldı.

Tuğba Özay’ın AFAD çadırlarının önünde çektiği video olay oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Bunları görünce ben utanıyorum...”

Özay, söz konusu videoda "Çadır yok" ifadelerini kullandı. Özay'ın yayınladığı video, kısa sürede sosyal medyada gündem olarak tepki çekti.

Tuğba Özay’ın AFAD çadırlarının önünde çektiği video olay oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Bunları görünce ben utanıyorum...”

Özay'a tepkiler çığ gibi büyürken bir sosyal medya kullanıcısı "Kamerayı alan şov yapmaya başlıyor. O kadar samimiyetsizler ki bunları görünce ben utanıyorum" dedi.

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