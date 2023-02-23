2 çocuk babası Eser Yenenler eşi Berfu Yenenler'le Malatya'ya gitti! Depremzede Remziye Teyze ile o karesini paylaştı: Oğlu gibi bilirmiş beni...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen asrın felaketinin ardından eşi Berfu Yenenler ile Malatya'ya giden Eser Yenenler, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti. Bölgeden paylaşım yapan Yenenler, depremzede Remziye Teyze ile verdiği bir pozu Instagram'da yayınladı. Oyuncunun düştüğü not da hem hüzünlendirdi hem kalpleri ısıttı. İşte o paylaşım...
23.02.2023 00:55 - Son Güncelleme: 23.02.2023 00:55
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Eser Yenenler ve Berfu Yenenler de birçok meslektaşı gibi soluğu deprem bölgesinde aldı.
Çadırda kalan depremzedelere yardımda bulunan ve onlarda birlikte vakit geçiren Eser Yenenler, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.
Depremzedelerle birlikte ateş başında sohbet eden Eser Yenenler, "Birlikte iyileşeceğiz" ifadelerini kullandı.