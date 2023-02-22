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Haberler Magazin 28 kilo veren Elçin Afacan’ın sırrı sonunda ortaya çıktı! İğne ipliğe dönen Elçin açıkladı! Çöp Adam’ın Meryem’i bakın nasıl zayıflamış...

28 kilo veren Elçin Afacan’ın sırrı sonunda ortaya çıktı! İğne ipliğe dönen Elçin açıkladı! Çöp Adam’ın Meryem’i bakın nasıl zayıflamış...

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu ve Sedef Avcı'nın paylaştığı Çöp Adam dizisinde Meryem karakterini canlandıran Elçin Afacan, oyunculuğunun yanı sıra son dönemlerde verdiği kilolarla da sık sık adından söz ettirdi. Adeta iğne ipliğe dönen ünlü oyuncu, Çöp Adam'ın yeni bölümünün yayınlanmasıyla gündeme geldi ve "Elçin Afacan kaç kilo verdi?", "Elçin Afacan nasıl zayıfladı?" sorularının yanıtı bir kez daha aratıldı. Bakın geçen aylarda sırrını açıklayan Elçin Afacan bakın nasıl zayıflamış...

takvim.com.tr
22.02.2023 22:37 - Son Güncelleme: 22.02.2023 22:37
28 kilo veren Elçin Afacan’ın sırrı sonunda ortaya çıktı! İğne ipliğe dönen Elçin açıkladı! Çöp Adam’ın Meryem’i bakın nasıl zayıflamış...

Oyunculuğunun yanı sıra verdiği kilolarla da sık sık adından söz ettiren Elçin Afacan, Meryem karakterini canlandırdığı Çöp Adam dizisinin yayınlanmasıyla gündem oldu.

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28 kilo veren Elçin Afacan’ın sırrı sonunda ortaya çıktı! İğne ipliğe dönen Elçin açıkladı! Çöp Adam’ın Meryem’i bakın nasıl zayıflamış...

İnternet kullanıcıları, bir kez daha "Elçin Afacan kaç kilo verdi?", "Elçin Afacan nasıl zayıfladı?" sorularının yanıtını arattı.

28 kilo veren Elçin Afacan’ın sırrı sonunda ortaya çıktı! İğne ipliğe dönen Elçin açıkladı! Çöp Adam’ın Meryem’i bakın nasıl zayıflamış...

Geçen aylarda konu hakkında ilk kez açıklama yapan Afacan'ın zayıflama sırrı çok konuşuldu.

28 kilo veren Elçin Afacan’ın sırrı sonunda ortaya çıktı! İğne ipliğe dönen Elçin açıkladı! Çöp Adam’ın Meryem’i bakın nasıl zayıflamış...

İşte başta Elçin Afacan olmak üzere ünlü isimlerin zayıflama sırları...

28 kilo veren Elçin Afacan’ın sırrı sonunda ortaya çıktı! İğne ipliğe dönen Elçin açıkladı! Çöp Adam’ın Meryem’i bakın nasıl zayıflamış...

FEYZA CİVELEK

26 yaşındaki oyuncu, "İstemek başarmanın yarısıdır. Mide ameliyatı geçirmedim, sporla zayıfladım. 58 kiloyum. Görenler başta tanıyamıyor, sonra bakan bir daha bakıyor. Ondan da gurur duyuyorum" dedi.

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