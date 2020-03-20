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Hakan Hatipoğlu Dominik dönüşü karantinaya alındı! 'Belki de sana verilmiş ikinci bir şans'

Survivor'da yorumculuk yapan Hakan Hatipoğlu, Dominik dönüşü karantinaya alındı. Son paylaşımını 10 gün önce yapan Hakan Hatipoğlu, karantinada olduğunu duyurdu. Kızından ve eşinden ayrı kalan Hatipoğlu, hayatının en zor günlerini yaşadığını söyledi. Hatipoğlu, hayatının en zor günlerini yaşadığını işte bu sözlerle açıkladı...

20.03.2020 14:42 - Son Güncelleme: 20.03.2020 14:42
Hakan Hatipoğlu Dominik dönüşü karantinaya alındı! 'Belki de sana verilmiş ikinci bir şans'

Uzun bir süredir TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da yorumculuk yapan ve 10 gündür herhangi bir paylaşım yapmayan Hakan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından karantinada olduğunu söyledi.

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Hakan Hatipoğlu Dominik dönüşü karantinaya alındı! 'Belki de sana verilmiş ikinci bir şans'

"HAYATIMDA YAŞADIĞIM EN ZOR GÜNLER"

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından koyulan 14 gün kuralına uyan Hakan Hatipoğlu, vakaların görüldüğü Dominik'ten döndükten sonra kendisini karantinaya aldı.

Hakan Hatipoğlu Dominik dönüşü karantinaya alındı! 'Belki de sana verilmiş ikinci bir şans'

Ailesinden uzak bir yerde karantinada olan Hatipoğlu, Instagram hesabından şu sözlerle yaşadığı duyguları anlattı:

Hakan Hatipoğlu Dominik dönüşü karantinaya alındı! 'Belki de sana verilmiş ikinci bir şans'

"Herkese selam, 10 gündür merak edenler olmuş. Dominik'ten döndüm, karantinadayım. Kendim evimden, ailemden uzakta... Tek zor gelen Gizem ve Lila'dan uzak olmak. Çok şükür iyiyim. Hayatımda yaşadığım en zor günler olabilir. Gelecek kaygısı, ölüm korkusu, güvende olmama hissi... Virüsten öte herkesi saran o korku beni de sardı. Her şeyi tarttım, sorguladım. Ve dedim ki: Hakan bu sana verilmiş ikinci bir şans olabilir..."

Hakan Hatipoğlu Dominik dönüşü karantinaya alındı! 'Belki de sana verilmiş ikinci bir şans'

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 10 binden fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Aktif olarak 244 bin insana sirayet eden virüs, Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 395 vatandaşımızda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Hakan Hatipoğlu Dominik dönüşü karantinaya alındı! 'Belki de sana verilmiş ikinci bir şans'

Ölümcül virüs ülkemizde 4 can kaybına neden olurken alınan önlemler had safhaya çıkarıldı. Alınan önlemlerin başında yurt dışından gelen vatandaşların 14 gün boyunca kendilerini evlerinde herkesten uzak bir şekilde izole ederek karantinada tutması geliyor.

Hakan Hatipoğlu Dominik dönüşü karantinaya alındı! 'Belki de sana verilmiş ikinci bir şans'
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