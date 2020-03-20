Hakan Hatipoğlu Dominik dönüşü karantinaya alındı! 'Belki de sana verilmiş ikinci bir şans'
Survivor'da yorumculuk yapan Hakan Hatipoğlu, Dominik dönüşü karantinaya alındı. Son paylaşımını 10 gün önce yapan Hakan Hatipoğlu, karantinada olduğunu duyurdu. Kızından ve eşinden ayrı kalan Hatipoğlu, hayatının en zor günlerini yaşadığını söyledi. Hatipoğlu, hayatının en zor günlerini yaşadığını işte bu sözlerle açıkladı...
"Herkese selam, 10 gündür merak edenler olmuş. Dominik'ten döndüm, karantinadayım. Kendim evimden, ailemden uzakta... Tek zor gelen Gizem ve Lila'dan uzak olmak. Çok şükür iyiyim. Hayatımda yaşadığım en zor günler olabilir. Gelecek kaygısı, ölüm korkusu, güvende olmama hissi... Virüsten öte herkesi saran o korku beni de sardı. Her şeyi tarttım, sorguladım. Ve dedim ki: Hakan bu sana verilmiş ikinci bir şans olabilir..."