Tuğba Ekinci’den tartışma yaratan sözler: Dayak yemek istemeyen kadın yer mi? Mehmet Ali Erbil, Ozan Güven ve Ahmet Kural’ı örnek gösterip...

Sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra açıklamalarıyla da sık sık gündem olan Tuğba Ekinci, bir magazin programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, canlı yayın sırasında çok konuşulan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi ve sosyal medyada tepkilerin odağa oldu. "Dayak yemek istemeyen kadın yer mi?" diyen Ekinci, Mehmet Ali Erbil, Ozan Güven ve Ahmet Kural'ı örnek göstererek dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Tuğba Ekinci'nin tartışma yaratan o sözleri...
Çarkıfelek'te bir süre hosteslik yapan Tuğba Ekinci, daha sonra şarkıcılığa soyundu ve O Şimdi Asker'le adını geniş kitlelere duyurdu.
Yıllarca adından söz ettirmeyi başaran Ekinci, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem oldu.
Bir magazin programına konuk olan şarkıcı, tartışma yaratan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.