Mert Ramazan Demir'e başka bir kadınla kareleri sordu verdiği cevap olay oldu "O ne lan saçmalama" Sevgilisi Afra Saraçoğlu...

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmış, magazin gündemine yansıyan pek çok iddianın ardından çift, çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmişti. Geçtiğimiz günlerde sette kavga ettikleri iddia edilen çiftten Mert Ramazan Demir'in, bir partide bir başka kadınlar çekilmiş görüntüleri sosyal medya gündemine bomba gibi düşerken, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demir, o karelere bakın nasıl bir tepki verdi.