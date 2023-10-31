Mert Ramazan Demir'e başka bir kadınla kareleri sordu verdiği cevap olay oldu "O ne lan saçmalama" Sevgilisi Afra Saraçoğlu...

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmış, magazin gündemine yansıyan pek çok iddianın ardından çift, çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmişti. Geçtiğimiz günlerde sette kavga ettikleri iddia edilen çiftten Mert Ramazan Demir'in, bir partide bir başka kadınlar çekilmiş görüntüleri sosyal medya gündemine bomba gibi düşerken, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demir, o karelere bakın nasıl bir tepki verdi.
Afra Saraçoğlu, meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkilerini geçen sene sonlandırmıştı.
Ünlü oyuncu, daha sonra Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmıştı. İkilinin aşkı ise birlikte çıktıkları yaz tatilinde belgelendi. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, tekne tatillerinde dudak dudağa kameralara yansımıştı.
Geçtiğimiz günlerde de flaş bir iddia ortaya atılmış, çiftin rol aldıkları dizi setinde büyük bir kavga ettikleri iddia edilmişti.