Tuğba Ekinci ile Ece Ronay canlı yayında gerildi! “Mehmet Ali Erbil yapmaz o bir iyi bir sanatçı” deyince ortalık karıştı...

Tuğba Ekinci bir magazin programında kadınlarla ilgili söyledikleriyle gündem olmuştu. Bugün yine aynı programa konuk olan Ekinci, Ece Ronay'ın Mehmet Ali Erbil'i taciz ile suçladığı olaya işaret ederek "Mehmet Ali yapmaz, o bir iyi bir sanatçı" deyince ortalık karıştı. Programa telefonla bağlanan Ronay, "Koca bir nesle kuyruk sallamayı sen öğrettin" dedi. İşte detaylar...