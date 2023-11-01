Tuğba Ekinci ile Ece Ronay canlı yayında gerildi! “Mehmet Ali Erbil yapmaz o bir iyi bir sanatçı” deyince ortalık karıştı...

Tuğba Ekinci bir magazin programında kadınlarla ilgili söyledikleriyle gündem olmuştu. Bugün yine aynı programa konuk olan Ekinci, Ece Ronay'ın Mehmet Ali Erbil'i taciz ile suçladığı olaya işaret ederek "Mehmet Ali yapmaz, o bir iyi bir sanatçı" deyince ortalık karıştı. Programa telefonla bağlanan Ronay, "Koca bir nesle kuyruk sallamayı sen öğrettin" dedi. İşte detaylar...
Son günlerin gündemden düşmeyen ismi Tuğba Ekinci bugün de katıldığı 2. Sayfa programında yine sosyal medyayı karıştıracak söylemlerde bulundu.
Dün katıldığı yayında kadınlar ile ilgili sözleri pek çok kişi gibi İletişim Uzmanı Yelda Kırçuval'ın da tepkisini almıştı. Bugün canlı yayında bir araya gelen ikili arasında sert rüzgarlar esti.
Diğer yandan yayına adı gecen Ece Ronay da katıldı. Mehmet Ali Erbil konusunda Ece Ronay'ı suçlayan Tuğba Ekici'ye bugün cevap gecikmedi.