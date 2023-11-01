Angelina Jolie’den soykırımcı İsrail’e tepki: Gazze hapishaneydi mezarlığa dönüştü

İşgalci İsrail 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze'de soykırıma imza atarken dünyanın dört bir yanından tepkiler geliyor. Ünlü isimler de Gazze'deki masum insanları katleden İsrail'e lanet yağdırıyor. Son olarak katil İsrail Cibaliya Mülteci Kampı'nı 24 saat içinde ikinci kez bombaladı. Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği katliam saldırılarına ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie tepki gösterdi. Angelina Jolie yaptığı paylaşımda, "20 yıldır bir tür açık hava hapishanesi haline getirilen Gazze, hızlıca toplu bir mezara dönüştü. Öldürülenlerin yüzde 40'ı masum çocuklar. Aileler katlediliyor" ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında ateşkes taleplerini reddedenlere yüklenen Jolie, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çalışmasını engelleyenler de bu suça ortak." diye yazdı.