Burcu Denizer'le apar topar evlenmişti Kaan Urgancıoğlu baba oldu! Çiçeği burnunda anne baba Kaan ve Burcu...

Yakın arkadaşının 20 gün önce ayrıldığı sevgilisi Burcu Denizer ile aşkı ortaya çıkınca kaçmaktan vazgeçip görüntü vermeye başlayan Kaan Urgancıoğlu yine bir o kadar sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Haziran ayında Atina'da evlenen çiftten kısa sürede müjdeli haber gelmiş, bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı. Çiftin bebeklerini kucaklarına aldıkları iddia edildi. İşte detaylar...