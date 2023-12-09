Burcu Denizer'le apar topar evlenmişti Kaan Urgancıoğlu baba oldu! Çiçeği burnunda anne baba Kaan ve Burcu...

Yakın arkadaşının 20 gün önce ayrıldığı sevgilisi Burcu Denizer ile aşkı ortaya çıkınca kaçmaktan vazgeçip görüntü vermeye başlayan Kaan Urgancıoğlu yine bir o kadar sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Haziran ayında Atina'da evlenen çiftten kısa sürede müjdeli haber gelmiş, bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı. Çiftin bebeklerini kucaklarına aldıkları iddia edildi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz yaz Burcu Denizer ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Kaan Urgancıoğlu'nun, en yakın arkadaşının eski sevgilisine gönlünü kaptırması günlerce konuşuldu.
Arkadaşından ayrıldıktan 20 gün sonra Burcu ile bu karesi ortaya çıkınca Kaan 'dost kazığı' başlıkları ile gündeme gelmişti.
19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina'nın Türkiye Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen nikâh töreniyle hayatını birleştirmişti.