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Tuğba Coşkun’un annesi son yolculuğuna uğurlandı! Mehmet Ali Erbil eski eşini yalnız bırakmadı

Mehmet Ali Erbil, 2005-2011 yılları arasında Tuğba Coşkun ile evli kalmış ve bu evlilikten Ali Sadi adında bir oğlu olmuştu. Ünlü isim, geçen gün yaptığı paylaşımla eski eşi Tuğba Coşkun'un annesi Aysel Coşkun'un vefat ettiğini duyurmuştu. Aysel Coşkun bugün son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet Ali Erbil, cenazede eski eşini yalnız bırakmadı.

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Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 14:10 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 14:10
Tuğba Coşkun’un annesi son yolculuğuna uğurlandı! Mehmet Ali Erbil eski eşini yalnız bırakmadı

Mehmet Ali Erbil'in 2005'te evlendiği Tuğba Coşkun'dan Ali Sadi adında bir oğlu oldu. Ünlü çift, 2011 yılında ise yollarını ayırdı.

Tuğba Coşkun’un annesi son yolculuğuna uğurlandı! Mehmet Ali Erbil eski eşini yalnız bırakmadı

Oğulları için zaman zaman bir araya gelen ikiliden Erbil, geçen gün yaptığı paylaşımla eski eşi Tuğba Coşkun'un annesi Aysel Coşkun'un vefat ettiğini duyurdu.

Tuğba Coşkun’un annesi son yolculuğuna uğurlandı! Mehmet Ali Erbil eski eşini yalnız bırakmadı

Erbil eski eşi, kayınvalidesi ve oğlu Ali Sadi'nin de içinde bulunduğu fotoğrafı yayınlayarak, "Canım oğlumun bir tanecik anneannesini ve benim değerli kayınvalidemi yitirdik başımız sağolsun" dedi.

Tuğba Coşkun’un annesi son yolculuğuna uğurlandı! Mehmet Ali Erbil eski eşini yalnız bırakmadı

Tuğba Coşkun da hayatını kaybeden annesiyle fotoğrafını Instagram'da paylaşarak "Canım annem, kıymetlimiz mekanın cennet olsun" notunu yazdı.

Tuğba Coşkun’un annesi son yolculuğuna uğurlandı! Mehmet Ali Erbil eski eşini yalnız bırakmadı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tuğba Coşkun'un annesi Aysel Coşkun'un cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Tuğba Coşkun’un annesi son yolculuğuna uğurlandı! Mehmet Ali Erbil eski eşini yalnız bırakmadı

Tuğba Coşkun ve kardeşi Şeyda Coşkun annelerinin tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.

Tuğba Coşkun’un annesi son yolculuğuna uğurlandı! Mehmet Ali Erbil eski eşini yalnız bırakmadı

Cenaze törenine Tuğba Coşkun'un sevgilisi Fikret Orman, Gülben Ergen, Demet Şener gibi ünlü isimler katıldı. Cenazeye oğlu Ali Sadi ile beraber katılan Erbil ise bir hayli üzgündü.