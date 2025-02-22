Tuğba Coşkun’un annesi son yolculuğuna uğurlandı! Mehmet Ali Erbil eski eşini yalnız bırakmadı

Mehmet Ali Erbil'in 2005'te evlendiği Tuğba Coşkun'dan Ali Sadi adında bir oğlu oldu. Ünlü çift, 2011 yılında ise yollarını ayırdı.

Oğulları için zaman zaman bir araya gelen ikiliden Erbil, geçen gün yaptığı paylaşımla eski eşi Tuğba Coşkun'un annesi Aysel Coşkun'un vefat ettiğini duyurdu.

Erbil eski eşi, kayınvalidesi ve oğlu Ali Sadi'nin de içinde bulunduğu fotoğrafı yayınlayarak, "Canım oğlumun bir tanecik anneannesini ve benim değerli kayınvalidemi yitirdik başımız sağolsun" dedi.

Tuğba Coşkun da hayatını kaybeden annesiyle fotoğrafını Instagram'da paylaşarak "Canım annem, kıymetlimiz mekanın cennet olsun" notunu yazdı.