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Çocuktan Al Haberi'nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş'ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!

Çocuktan Al Haberi'nin 'Çakıl Bebek' lakaplı minik yıldızı Nisan Aktaş, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Annesi ile kartopu oynadığı anlara ait görüntüleri yayınlayan Aktaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. "Sevgi süt mü ki bitsin Evrim Abla?" sözleriyle hafızalara kazınan Aktaş'ın sosyal medya paylaşımlarına "Ne ara bu kadar büyüdün", "Bu kız ne çabuk büyüdü. Daha da güzelleşti" yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 13:36 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 13:39
Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!

Çocuktan Al Haberi'nin Çakıl Bebek'i Nisan Aktaş, sosyal medya hesabında yayınladığı bir video ile gündem oldu.

Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!

Programa katıldığında henüz 3 yaşında olan ve "Sevgi süt mü ki bitsin Evrim Abla?" sözleriyle hafızalara kazınan Aktaş, annesi ile kartopu oynadığı anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı.

Çocuktan Al Haberi'nin Çakıl Bebek'i Nisan Aktaş'ın kar keyfi!

Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!

Paylaşımıyla büyük ilgi gören Aktaş'ın son hali ise ağızları açık bıraktı.

Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!

Aktaş'ın sosyal medya paylaşımlarına "Ne ara bu kadar büyüdün", "Bu kız ne çabuk büyüdü. Daha da güzelleşti" yorumları yapıldı.

Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!

İşte kar keyfi yapan Nisan Aktaş'ın paylaşımları başta olmak üzere çocuk yıldızların yıllar içindeki değişimleri...

Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!

Efe Koçyiğit

Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!

Ebrar Demirbilek

Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!

Melisa Duru Ünal

Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!

Henna Bülbül

Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!

Efe Dadak

Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!

NİSAN AKTAŞ

Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!

NİSAN AKTAŞ

Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!

NİSAN AKTAŞ

Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!

NİSAN AKTAŞ

Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!

NİSAN AKTAŞ

Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!

Su Burcu Yazgı Coşkun

Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!

Sibel Kasapoğlu

Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!

Asena Keskinci

Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!

Dilara Kurtulmuş

Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!

Zeynep Özkaya

Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!

Gizem Güven