Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!

Çocuktan Al Haberi'nin Çakıl Bebek'i Nisan Aktaş, sosyal medya hesabında yayınladığı bir video ile gündem oldu.

Programa katıldığında henüz 3 yaşında olan ve "Sevgi süt mü ki bitsin Evrim Abla?" sözleriyle hafızalara kazınan Aktaş, annesi ile kartopu oynadığı anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı. Çocuktan Al Haberi'nin Çakıl Bebek'i Nisan Aktaş'ın kar keyfi!

Paylaşımıyla büyük ilgi gören Aktaş'ın son hali ise ağızları açık bıraktı.

Aktaş'ın sosyal medya paylaşımlarına "Ne ara bu kadar büyüdün", "Bu kız ne çabuk büyüdü. Daha da güzelleşti" yorumları yapıldı.