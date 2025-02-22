Aman Hadise duymasın! Demet Akalın Hadise ile kıyaslanınca ateş püskürdü! “Onlar arkamdan gelsin”

Hadise, 'Fırtınam' adlı yeni şarkısının klibini müzikseverler ile paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan şarkı ve klip sosyal medyayı ikiye böldü.

Bir kısım beğenirken bir kısım eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Hadise'nin klibini överken Demet Akalın'ı hedef aldı.

Sosyal medya kullanıcısı, şunları söyledi: "Hadise'nin son şarkısı Fırtınam bence son 10 yılda yapılmış en iyi pop Türk şarkılarından biri. Hem müziği hem klibiyle harika! Demet Akal'ın buna örnek alması lazım, yapay zekasız gerçek emekle nasıl güzel klip yapılır gösteriyor!"

Söz konusu paylaşımı gören Demet Akalın, Hadise ile kıyaslanınca küplere bindi.