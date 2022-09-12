Mihre Mutlu'dan boşanmıştı... İbrahim Çelikkol anne evine döndü yakışıklı oyuncunun annesini görenler hayran kaldı: "Genler sağlam"
Mihre Mutlu'dan boşanmıştı... İbrahim Çelikkol anne evine taşındı yakışıklı oyuncunun annesini görenler hayran kaldı. Geçtiğimiz haziran ayında beş yıllık eşi Mihre Mutlu'dan boşanan İbrahim Çelikkol, eşi Mihre Mutlu ve oğlu Ali'ye yeni bir ev tutarken, kendisi de annesinin yanına Cihangir'e taşındı. 'Hem hayırlı evlat hem de hayırlı bir ex' dedirten haberin ardından İbrahim Çelikkol'un annesini görenler ise, "Genler sağlam" yorumları yaptı.
12.09.2022 10:29 - Son Güncelleme: 12.09.2022 10:38
"GENLER SAĞLAM"
Mihre Mutlu'dan boşanmıştı... İbrahim Çelikkol anne evine döndü yakışıklı oyuncunun annesini görenler hayran kaldı.
İbrahim Çelikkol, beş yıllık mimar eşi Mihre Mutlu ile haziran ayında yollarını ayırmıştı. Anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çift, üç yaşındaki oğulları Ali için dost kalmayı tercih etti. İddiaya göre Çelikkol, eşine büyük bir jest yapmış.
Hürriyet'in iddiasına göre eski eşinin ve oğlunun rahatı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan İbrahim Çelikkol, onlara da yeni bir ev tutmuş.