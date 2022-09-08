Tuba Ünsal'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aşk orucunu Çeşme'de bozmuştu meğer hem çıtır hem dulmuş...
Tuba Ünsal'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aşk orucunu Çeşme'de bozmuştu güzeller güzeli Tuba... Yeni aşkı merak konusuydu detaylar ortaya çıktı. Elisabeth Mas'in boşanmak üzere olduğu eşi Caner Karaloğlu ile yaşadığı aşkla bir dönem sık sık gündemde yer alan Tuba Ünsal, kalbinin kapılarını tatil için gittiği Çeşme'de açtı. Meğer Tuba Ünsal'ın yeni sevgilisi Serdar Turan hem çıtır hem dulmuş...
Aşk orucunu Çeşme'de bozmuştu! Tuba Ünsal'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı; Hem çıtır hem dulmuş...
Şimdiye kadar sadece iki kez gerçekten aşık olduğunu söyleyen oyuncu Tuba Ünsal'ın 2.5 yıl süren aşk orucu geçtiğimiz ay sona ermişti.
İlişkinin adını koyana kadar en yakınlarından bile gizlediği sevgilisi Serdar Turan, tanıdık bir isim olmadığı için sosyete ve sanat çevresinde merak uyandırmıştı.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, aralıkta 41 yaşına basacak olan Tuba Ünsal 'çıtır' bir sevgili bulmuş; Serdar Turan 34 yaşındaymış!
YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI.
Son yıllarda kendini tiyatroya adayan ve tüm hayatını bu tutkusunun ekseninde şekillendiren Tuba Ünsal, kalbinde aşka yer açtı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz ay Çeşme'de tanıştığı Serdar Turan'la sevgili...